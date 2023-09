Terelu: "A mi madre se le paró la vida el día en el que dejó de pisar un plató de televisión"

No ha sido un mes fácil para la familia de María Teresa Campos tras su fallecimiento a los 82 años a principios de septiembre. Han sido semanas en las que sus hijas, Terelu Campos (58 años) y Carmen Borrego (56), así como sus nietos y gente cercana, han recibido todo tipo de muestras de cariño y aprecio hacia la que fuese una de las comunicadoras más importantes de España.

Su último adiós tuvo lugar este lunes 25 de septiembre, en Pozuelo de Alarcón. A la cita acudieron rostros conocidos de la pequeña pantalla, políticos y familiares cercanos a despedirla. Este miércoles 27 de septiembre, la primogénita de las Campos se ha sentado para hablar, en exclusiva y por primera vez, sobre este último mes y recordar a su madre.

La presentadora ha vuelto a la cadena que la vio nacer como comunicadora y donde trabajo durante muchos años María Teresa Campos. Desde este miércoles, colaborará con La Plaza, programa de TVE presentado por Jordi González (61), y donde ha sido la primera entrevistada. Una conversación en la que se ha mostrado sincera, sentimental y en la que ha dejado muchas claves. "Puede que la pena fuese uno de los ingredientes de su muerte", ha reconocido. Y ha añadido: "Se le paró la vida el día en el que dejó de pisar un plató de televisión. La devoró por dentro y la consumió por fuera".

María Teresa Campos concluyó su etapa televisiva en 2017, cuando se despidió de ¡Qué tiempo tan feliz!. No fue su último proyecto televisivo, pero sí su último éxito. En 2021, lo intentaría de nuevo con La Campos móvil, proyecto que no fue lo esperado. Pero su intención siempre fue volver a dirigir un programa de televisión, a pesar de su edad. "Ella siempre decía una frase: 'Yo quiero que me retire el público'. A ella el público nunca la ha retirado. La retiró una empresa. Esa ha sido su gran pena. Que no se le ha permitido que el público la retirara", ha defendido tajante. "¿Sabes lo que es ver a tu madre rogar trabajo? Ha sido muy difícil. Sentirse querida era una inyección de vida".

Todo cambió hace aproximadamente un año, cuando el deterioro cognitivo fue debilitándola poco a poco. "Llegó un momento en el que aquello se aceleró y hubiese sido imposible su vuelta. Pero sus temas de conversación siempre tenían que ver con el trabajo", ha relatado la hija de la presentadora.

También ha habido momento para recordar cómo ella y el resto de su familia vivieron como la presentadora se iba apagando poco a poco. "Los últimos 11 meses han sido espantosos. Ella en algún momento empezó a ser consciente de que algo le pasaba. Alguna vez tenía una crisis y al día siguiente te llamaba y te decía que le había pasado algo".

Durante ese tiempo, sus hijas y familia evitaron hablar del tema públicamente, manteniendo en la intimidad el proceso que estaba atravesando. "El dolor de la mente es terrorífico. Ella pasó por un cáncer, un ictus... pero esto es lo más devastador que un ser humano puede vivir, para él y para los que están a su alrededor".

Pero a pesar de la situación que atravesaba, María Teresa Campos ha mantenido su forma de ser hasta el último día: "Ella ha sido genio y figura siempre. Me miraba y me decía: 'Yo soy tu madre y tú eres mi hija. No tú mi madre y yo tu hija".

Terelu Campos no ha hablado de la visita que este lunes realizó a La Moncloa, junto a su hermana Carmen. Fuentes cercanas a la familia señalaron que Pedro Sánchez quería tener una reunión con ellas y que tras esta, les dio un sobre con una foto de él y la presentadora dedicada.

