Terelu Campos, devastada, en el último adiós a María Teresa Campos: "Necesitamos continuar adelante"

El último adiós de María Teresa Campos no ha sido fácil para sus familiares más cercanos y amigos que se reunieron en la Iglesia de Santa María de Caná en Pozuelo de Alarcón este lunes 25 de septiembre. Han pasado tres semanas desde que la comunicadora falleciera a los 82 años, pero su figura ha estado presente durante este tiempo por las continuas muestras de cariño tanto en televisión como en eventos.

Este pasado lunes ha sido frenético para Terelu Campos (58 años) y Carmen Borrego (56). Por la mañana, se reunían con Pedro Sánchez en La Moncloa por un motivo que todavía se desconoce. A última hora, acudían a la iglesia para dar el último homenaje a su madre y reina de las mañanas.

Fue la primogénita de las Campos, Terelu, la que se postuló como portavoz en un momento muy difícil para ella y para su familia. Un momento muy especial que nunca olvidarán fue el momento en el que Miguel Poveda (50) y Tamara Valcárcel (39) entonaron uno de los grandes éxitos de Rocío Jurado, Algo se me fue contigo madre.

[Las lágrimas de Terelu, el discurso de la hija de Carmen y canciones especiales: así fue el emotivo funeral de María Teresa Campos]

Terelu Campos junto a Omar Suárez a la salida de la iglesia. Europa Press

Preguntada por ese momento, Terelu reconocía haber sentido "una pena muy grande": "Cuando les dijimos a los dos que queríamos que estuvieran y que además cantarán determinada canción, pues nunca es fácil, porque a lo mejor no es la que tú cantas... Pero, Tamara ha estado inmensa, Miguel, es Dios".

Durante la misa, la mayor de las Campos dedicó unas palabras a los cientos de personas que llenaron la parroquia, entre ellos José Luis Martínez Almeida (48), Pilar Alegría (45) o María Jesús Montero (57). "Hoy hemos cerrado una etapa. Para nosotros esto significa el cierre de una etapa que necesitamos emocionalmente cerrar para continuar adelante", ha confesado.

Aunque ha desvelado que ahora viene "la mayor de las tristezas" al tener que enfrentarse a una vida sin su madre, también ha reconocido que este último adiós "ha sido reconfortante y necesario". Aun así, Terelu ha confesado que necesita un descanso tras estas frenéticas y emocionantes semanas.

Pero no va a ser fácil tener ese descanso, ya que su regreso a la pequeña pantalla está previsto para este miércoles 27 de septiembre. Terelu se ha convertido en uno de los fichajes estrella del nuevo programa de las tardes de TVE, La Plaza, presentado por Jordi González. Muchos han querido compararla con su madre y nombrarle como la sucesora, algo que ella rechaza: "Hay personas en la vida que son insustituibles. He bebido mucho de su fuente y puedo ser la que más me pueda parecer a ella, pero ser ella solo es ella".

Por redes sociales, era la pequeña de las Campos la que agradecía el cariño del público: "Nos hemos sentido arropadas y muy queridas y eso hubiera sido muy importante para ella. Se ha ido, pero nos sentimos tan orgullosas del amor de todos". Precisamente, fue su hija, Carmen Almoguera, la encargada de pronunciar un discurso en nombre de los tres nietos de la comunicadora: "La abuela ha sido nuestra maestra en la vida. Hablábamos el mismo idioma, quería saber cómo era nuestra generación. Era un ser excepcional".

Sigue los temas que te interesan