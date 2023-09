Danae, la nuera de María Jiménez, rompe su silencio tras la muerte de la artista sevillana: su triste mensaje

El fallecimiento de María Jiménez el pasado 7 de septiembre a los 73 años ha consternado a toda España. Su despedida en el barrio de Triana fue grandiosa y reflejó el legado que la cantante dejó a sus seres queridos, conocidos, amigos y fans. Han sido muchos los famosos que han reaccionado a su muerte y le han dedicado unas palabras a la artista de Se acabó.

Algunos como Francisco Rivera (49 años), Toñi Moreno (50), Eugenia Martínez de Irujo (54), Pedro Sánchez (51) o Juanma Moreno (53) se despedían de María. Su propio hijo, Alejandro (40), quien se encargó de organizar el homenaje de su progenitora, también lo hacía. La hermana, Isabel Jiménez, lo mismo. La única persona que no se había pronunciado al respecto y que guardaba una intensa relación con María era su nuera, Danae. Este 13 de septiembre, acaba de romper su silencio.

"Por siempre en mi corazón", se lamentaba Danae a través de sus redes sociales con una tierna foto de ambas en blanco y negro en la que ella aparece dándola un beso. Además, la mujer de Alejandro añadía dos emoticonos, el de un corazón rojo y una paloma blanca, simbolizando así su deseo de que María descanse en paz.

María y Danae eran más que nuera y suegra. Su relación era expléndida, y así lo reflejaron las dos en el programa de Bertín Osborne (68), Mi casa es la tuya, en 2020, en el que la joven aseguró: "Tengo mucha suerte, Bertín, porque mira, hay una planta que se llama la suegra y la nuera, y que del mismo tallo crecen dos flores, cada una mirando a un lado como si estuvieran enfadadas".

Y continuaba: "Realmente es un tópico que la suegra y la nuera estén dándose la espalda, pero en mi caso te puedo decir que no se cumple, porque yo me llevo muy bien con ella. Me río mucho con ella y es superdivertida. Además, no es la típica suegra, porque no se mete en cosas que suelen hacer otras. Ella me lo pone muy fácil y yo intento corresponderla de la mejor manera".

Ante estas declaraciones, la de Triana confesó: "Si te separas de Alejandro, sepárate de él, no de mí". Ahora, este duro golpe deja un vacío en el corazón de Danae y en el de sus dos hijos, Julia y Álex, nietos de María a los que ella adoraba y por los que decidió mudarse de Chiclana de la Frontera a Toledo para estar más cerca de ellos.

Alejandro, Danae, Pitingo, Eugenia Martínez de Irujo, Isabel y María. Instagram

La despedida

El gran adiós de María Jiménez tuvo lugar el pasado 8 de septiembre y, como no, en su Triana, cumpliendo así su último deseo: pasear a caballo por las calles del barrio. El féretro de la artista era trasladado desde el Ayuntamiento de Sevilla hasta la Parroquia de Santa Ana para la misa funeral.

Miles y miles de personas se agruparon alrededor del carruaje para despedirse de la gran María. Era su propio hijo, Alejandro, y Francisco Rivera, entre otros, quienes portaron el ataúd hasta la calesa entre lágrimas y aplausos. "Tu hijo, tu nuera y nietos siempre te querrán", se podía leer en la gran corona situada a un lado del coche. Sin embargo, Danae no aparece en las fotografías, ni tampoco se sentó en la misa al lado de su marido ni su hija, por lo que se desconoce si acudió.

