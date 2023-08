Manuel, el hijo de Concha Velasco, superado, nombra a un portavoz para hablar de su madre: el duro motivo

El cineasta Manuel Martínez Velasco (46 años), hijo de la legendaria actriz Concha Velasco (83), no puede más, está "agotado" y al límite, como ha podido conocer EL ESPAÑOL en las últimas horas. Las informaciones falsas y tendenciosas que se publican sobre la salud de su madre lo han llevado a una difícil situación anímica. No sólo sobre el estado de salud de la artista se ha escrito en el último tiempo.

Recientemente, se ha hablado de los supuestos problemas económicos que atraviesa la actriz y que la habrían llevado, incluso, a pedir ayuda para poder pagar la residencia donde vive. Una información que ha sido desmentida de pleno a EL ESPAÑOL: no es verdad que la mítica chica ye ye se encuentre en esa agonía financiera.

Se trata, pues, de falacias, de acuerdo a la contundencia con la que se traslada a este periódico. Manuel sólo quiere paz para su madre; que cesen de una vez esas noticias que tan sólo provocan dolor y que, en su mayoría, carecen de toda verdad.

[Manuel, el hijo de Concha Velasco, da la última hora sobre la salud de su madre: el importante comunicado]

Concha Velasco junto a su primogénito, Manuel, en Madrid, en octubre de 2018. Gtres

En esa línea, Martínez Velasco ha tomado una drástica decisión en los últimos días: nombrar a un portavoz para que atienda, a nivel público, todas las cuestiones relacionadas con su madre.

Así lo ha podido conocer este medio al no poder entablar conversación con Manuel Martínez Velasco. La persona que toma las riendas de la comunicación con la prensa es una veterana periodista de corazón, gran amiga, a su vez, de Concha y de la familia.

Esta profesional asegura a EL ESPAÑOL que ha aceptado la propuesta de los hijos de Concha Velasco de forma desinteresada, y por la gran amistad y el cariño que siente hacia la familia. Ejercerá de aquí en adelante las veces de portavocía, sostiene que nada hay de verdad en la información sobre las estrecheces económicas de Velasco.

"Manu está desbordado porque no deja de tener a una madre con un estado de salud delicado, y cada cierto tiempo surge una historia. Yo tengo mucha amistad con Concha desde hace muchos años y Manu me dijo 'Bea, ¿no te importa?'. Él está continuamente mandando rectificaciones y comunicados", ha asegurado a EL ESPAÑOL esta periodista.

Concha Velasco, muy sonriente y envuelta en aplausos, en Valladolid. Gtres

Los últimos rumores sobre un empeoramiento en la salud de la artista arreciaron con fuerza a principios de este mes de julio. Su primogénito, el educado director y escritor teatral Manuel Velasco, salió al paso, vía comunicado.

"Mi madre permanece estable, dentro de su estado general delicado. Sigue en su magnífica residencia de Las Rozas, respirando aire puro, acompañada en todo momento, y con todas las atenciones y cuidados que precisa", manifestó Manuel.

El estado de Velasco no reviste gravedad alguna, si bien es cierto que se ve obligada a trasladarse al hospital con frecuencia. Para meros chequeos médicos o por un mayor cuidado. Lo más importante es que, más allá de sus dolencias físicas, Velasco continúa teniendo "una cabeza privilegiada", como ha podido contrastar de nuevo EL ESPAÑOL.

En el último escrito de Manuel, el pasado julio, el director y cineasta aprovechó para rogar "la misma privacidad e intimidad, cuando esto sucede, como hasta ahora". Manuel explica también en su comunicado que su móvil permanece en silencio debido "a las numerosas llamadas que recibo al día, atentas siempre, a veces me veo en la necesidad, por mi propia salud mental, de respirar un poco, y más los fines de semana".

Eso sí, "respondo siempre a todos, y lo seguiré haciendo, por WhatsApp, tan pronto como me es posible" y ha asegurado que tiene "otro móvil, siempre encendido, para emergencias". También ha querido aclarar que "ni mi hermano Paco ni yo hemos 'restringido las visitas a la residencia'" porque a Concha Velasco "le hacen muy bien", pero sí que "las organizamos siempre todas con un orden, y dosificadas, para que no se fatigue".

Manuel, tan sincero y cercano como siempre, dio las gracias "por el cariño que recibe mi madre, por ser la mejor actriz de este país". Por eso, aseguró que "cuando de nuevo suceda, desgraciadamente, algún empeoramiento significativo de su delicada salud, no tendré problema alguno en informar debidamente de ello de nuevo, como hice en Navidad".

"Es un cerebrito"

La actriz Concha Velasco en una fotografía tomada en 2017. Gtres

En sus días en la residencia, Concha Velasco cuenta con una visita -asidua- tan discreta como emotiva: la de Vanessa García Marx, hijo del inolvidable Manolo Escobar, así lo confirmó ella misma a EL ESPAÑOL.

Vanessa es de esas personas que visitan a Concha, pero lejos de las cámaras y sin luces ni taquígrafos. De esa clase de ser humano que no necesita promocionar ni mediatizar esos encuentros. La buena relación de García Marx con Velasco nace del grandísimo cariño que se profesaban la actriz y Manolo Escobar. Cuando este medio le interpela, durante una entrevista, a Vanessa por Concha Velasco, la hija de Escobar se muestra prudente y respetuosa.

Eso sí, no puede esconder el cariño y la admiración que siente por Concha. Habla desde el amor más puro y desinteresado: "Hace tres meses que no voy a verla. Yo intentaba ir una vez al mes y ha habido semanas que iba una vez a verla. Cuando iba a verla, estaba perfecta. Tú con ella puedes hablar de todo. Es un cerebrito. Como me encanta el teatro y el cine, hablamos sin parar".

Y apostilló García Marx: "Ella se acuerda de todos los nombres de los productores y directores. Tiene su cabeza en perfecto estado. El único problema es que tiene artrosis, y el movimiento es limitado. El movimiento es fundamental para el ánimo de las personas. Eso le baja el ánimo a cualquiera. Cuando voy a verla, lo que más disfruto son las charlas con ella. Hablamos de la época de cuando ella trabajaba con mi padre. Es un lujo charlar con ella".

Sigue los temas que te interesan