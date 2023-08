El vestido más bonito de la temporada lo tiene Claudia Osborne: de cuello halter e inspirado en el mar

Si algo caracteriza a la familia del celebérrimo cantante Bertín Osborne (68 años), en concreto, a sus tres hijas, es su gran unidad. Alejandra (45), Claudia (34) y Eugenia Osborne (37) son una piña. No sólo entre ellas, también arropan a su otra hermana de madre, Ana Cristina Portillo Domecq (29). En esta ocasión, Claudia lo ha vuelto a demostrar públicamente apoyando la nueva firma de moda que ha lanzado Ana Cristina.

La hija menor de Bertín Osborne está atravesando una dulce etapa a nivel personal, pues el pasado mes de julio anunció que está esperando su segundo hijo. En esta ocasión, una niña de nombre Violeta. Así lo anunció ella misma: "Estos últimos meses han sido de auténtica felicidad al conocer que estamos embarazados de nuestra segunda hija, Violeta".

Y añadió: "Me ha dado pena que esta vez no os hayáis enterado por mí, pero me he confiado y, queriendo alargar los días de intimidad y de disfrute de este embarazo que tanta ilusión nos hace, la noticia ha transcendido, así que es hora de confirmarla. Gracias a todos por vuestros mensajes tan cariñosos".

Pero más allá de su parcela como madre, Claudia, como le ocurre a su hermana Eugenia, también es toda una suscriptora de moda. Todo lo que luce en sus redes sociales termina agotándose. Siempre que tiene ocasión, la joven promociona la marca de ropa de su hermana materna, Ana Cristina.

Es lo que ha ocurrido recientemente. Claudia luce el vestido modelo Caribe. Se trata de un diseño "estampado en seda natural con cuello halter que cierra con dos botones forrados. Tiene la espalda descubierta a media altura con detalle de dos tiras en paralelo y el bajo asimétrico acabado en pico. Cierre en el lateral con cremallera invisible", se puede leer en la web de la firma.

En las propias palabras de Ana Cristina, este vestido es de "estampado original, hecho a partir de una de mis acuarelas, está inspirado en el mar y en la infinidad de criaturas que albergan sus profundidades. Elegí este nombre ya que la magia de los colores y el desconocimiento de lo que podemos encontrar en el fondo del océano puede recordar a lo extraterrestre de la piedra que le da nombre".

Cuesta 650 euros. Acerca de los cuidados en el lavado, se especifica: "Lavar a mano con agua fría y secar al aire en horizontal para evitar la formación de arrugas. Admite quitamanchas y plancha. También se puede llevar a la tintorería".

