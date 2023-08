La diadema perfecta para arrasar en la vuelta a la oficina: sigue el truco de Olivia Palermo

El estilo preppy vuelve a ser tendencia, una vez más. Así, las clásicas chaquetas o conjuntos de tweed estilo Chanel, blusas con lazada, mini faldas plisadas, zapatos Mary Jane o joyas con perlas, se convertirán en las piezas infalibles para quienes quieran hacerse con este tipo de outfits. A la lista, además, se unen accesorios para el pelo, como las diademas. Las hay de todos los estilos y tamaños, por lo que se adaptan a todo tipo de gustos.

Es uno de los complementos favoritos de muchas fashion victims que regresa a la primera línea de la moda con bastante frecuencia, ya que dan un toque elegante a cualquier estilismo. Por otro lado, en esta época de vuelta a la rutina tras las vacaciones de verano, se posicionan como la opción perfecta acudir a la oficina. Bien con la melena suelta o con un sencillo recogido. De esta manera, permite configurar diferentes peinados en poco tiempo.

Para elegir la correcta, aseguran desde You Are The Princess, es imprescindible seguir el mismo protocolo que el de un estilismo working. Por ello, en función de cuál sea el dress code de cada quien para ir a la oficina, habrá que seguir ciertas recomendaciones. La firma, por ello, ha elaborado una lista de consejos para acertar con el look preppy.

Olivia Palermo luciendo un look 'preppy' en la Fashion Week de París 2023. Gtres

Lo primero que se debe tener en cuenta es que las diademas son un tipo de tocado, aunque más sencillo y discreto. No obstante, también es cierto que se pueden encontrar en un sinfín de formas y volúmenes, por los que unas serán más discretas que otras.

Desde las extra finas hasta las tamaño XL, las diademas se llevan a la perfección con elementos como el satén o el terciopelo. Además, tal y como confirman las más top del mundo de la moda, pueden incluir perlas, brillantes, imitar la forma de un turbante, tener frunces o con eslabones de cadena.

Otro detalle importante es la elección del peinado con el que se llevará la diadema. Puede lucirse con el pelo suelto, sea cual sea el largo. También con la melena recogida en un moño, como ha hecho en alguna ocasión la modelo Olivia Palermo (37 años), quien durante la Fashion Week de París, celebrada la pasada primavera, optó por un modelo de perlas para darle un toque glamouroso a su moño alto.

Quienes quieran conseguir un estilismo más original, también pueden elegir un modelo trenzado, que aporte un volumen extra al cabello.

