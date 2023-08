La tristeza de Noela Aguirre, abuela de Daniel Sancho, por no poder hablar con él y la visita de su hijo Rodolfo

Desde el pasado 5 de agosto de 2023, cuando estalló la noticia de que Daniel Sancho (29 años), hijo de Rodolfo Sancho (48), había asesinado y descuartizado, presuntamente, al cirujano colombiano Edwin Arrieta, hay una cuestión que surge cada cierto tiempo: la visita de Rodolfo a la cárcel de Koh Samui. El mismo sábado día 5 se informó, erróneamente, de que el actor había partido al país asiático.

Desde entonces, las informaciones que han ido en esa dirección han sido desmentidas de pleno por la portavoz de la familia, la abogada Carmen Balfagón. La última, hace unos días, cuando Sancho padre cogió un vuelo en Fuerteventura, y muchos entendieron que con rumbo a Tailandia.

Nuevo error: Rodolfo tan sólo viajó a Madrid para cerrar temas burocráticos y visitar a su madre, Noela Aguirre. Tras estas gestiones, Sancho volvió a su casa, junto a su esposa y su hija. Irá a ver a su hijo a finales de esta semana. Cuentan a EL ESPAÑOL que el viaje a la capital de España de Rodolfo estuvo marcado por la emoción de reencontrarse con su madre y sus hermanos.

[La fecha en la que Rodolfo Sancho verá a su hijo Daniel en la cárcel de Koh Samui y la única petición del actor]

Noela Aguirre y Sancho Gracia junto a su nieto, Daniel, en un fotomontaje de EL ESPAÑOL. Gtres y Getty

Se trató de una visita tan dura como emotiva. Noela no ha parado en estas semanas de preguntar por su nieto. Cabe puntualizar que este medio ya informó de que la viuda de Sancho Gracia ha vivido ajena a todo el revuelo que se ha creado, en España y en Tailandia, tras el asesinato confeso de Daniel.

"Ella no ve televisión y no está al tanto de mucho", desliza una fuente a EL ESPAÑOL. La unión entre Daniel y su abuela era profunda, pasaban mucho tiempo juntos y él "tiene su propio cuarto" en casa de Noela.

El joven chef vivía con su abuela. Al menos, tenía allí su residencia fija. De ahí que la ausencia para Noela haya sido mayor. Hasta donde maneja este medio, Noela ha querido hablar con su nieto, pero, de momento, esa comunicación no ha sido posible.

Rodolfo ha podido ver a su madre, a la que está muy unido y con la que habla todos los días. Todo ello, consiguiendo burlar en todo momento a la prensa, que se apostó en la entrada principal del domicilio de Noela Aguirre. La casa tiene una salida trasera por la que la familia hace vida de manera más libre, informan a este medio.

Noela y Sancho Gracia en una imagen de archivo. Getty Images

Sobre el viaje de Rodolfo a Tailandia pocos datos se conocen, aunque la portavoz de la familia se ha comprometido públicamente a desvelar cuándo visitará Sancho padre la prisión de Koh Samui.

En el aire queda la incógnita de si Rodolfo y Silvia Bronchalo (48) coincidirán en Tailandia, aunque bien podría ocurrir que la llegada del actor provoque el regreso de Bronchalo a España. También se ha desmentido que los padres de Daniel Sancho vayan a alquilar una casa allí. De acuerdo a los datos que se trasladan a EL ESPAÑOL, ambos -por separado- harán vida en hoteles.

Silvia, por su parte, está pasando estos días en el Samui Bayview Resort & Spa. Este hotel de 3 estrellas se sitúa al lado de la playa Chaweng Noi Beach, cerca del centro de Chaweng, una de las zonas más concurridas de Koh Samui. Ofrece unas impresionantes vistas al mar y está completamente integrado en la naturaleza y en el paisaje del lugar.

Se encuentra a tan sólo 20 minutos de la prisión donde está ingresado el chef Daniel Sancho.

La petición de Rodolfo

En las últimas horas, Carmen Balfagón, portavoz de los padres de Daniel, ha trasladado a los medios de comunicación una petición expresa que ha hecho el actor. "Yo sé que me quieren, pero si de verdad me quieren tenemos que intentar por todos los medios apartar a la prensa de la prisión de Koh Samui, no pueden estar ahí porque al final vamos a tener un problema serio", ha manifestado Balfagón.

La portavoz de la familia compartió este ruego de Rodolfo en La última noche, el programa de Sandra Barneda (47) en Telecinco, ya que al parecer "ha debido de haber quejas por parte de la prisión a la embajada nuestra allí y tenemos que evitarlo".

Rodolfo Sancho en un acto público en Madrid, en septiembre de 2021. Gtres

Ya en los últimos días, la prensa que cubre el caso se encuentra más alejada de la prisión, en una especie de garita, y Balfagón se ha comprometido a confirmar el día exacto de la llegada de Rodolfo a Koh Samui para que ningún medio se quede sin una de las imágenes más esperadas.

"Yo os voy a decir el día que él va a llegar a la prisión de Koh Samui para que os de tiempo a todos los compañeros a prepararse para hacer esa foto. No sabemos cuándo va a ser, estamos pendientes de una cuestión que se va a cerrar el lunes y a partir del lunes yo voy a saber el día que él va a ir a Koh Samui porque antes tiene que pasar por Bangkok", ha dicho la portavoz de la familia Sancho.

El actor de series tan míticas como El ministerio del tiempo, por su parte, también se ha comprometido a hablar con la prensa tras visitar a su hijo. "Rodolfo va a atender a la prensa al salir. Primero va a ver a su hijo y después va a atender a la prensa. Lo va a hacer al salir porque no tiene sentido antes", ha apostillado Balfagón.

Sigue los temas que te interesan