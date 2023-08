8 de 9

"Tuvimos un problema con la habitación que no supieron gestionar, nuestra única solución fue pagar más dinero para que nos hicieran caso. Hay unas habitaciones bonitas y otras muy cutres que dejan mucho que desear, el agua (cuando salía) tenia color marrón, si no hubiera sido porque las vistas de nuestra habitación eran magníficas me hubiera ido sin dudarlo".

"Lamentable. Está alejado del centro y por tener una habitación estándar parecía que no tenía derecho a quejarme. Cada vez que me iba de la habitación, al volver, había un mínimo de dos cucarachas. La habitación era un zulo sin luz natural. Y que a nadie se le ocurra contratar ningún taxi o traslado con el hotel porque triplican el precio".

"El personal es cálido y amable y muy dispuesto a ayudar y hacer todo lo posible para que su estancia sea agradable".

"Me encantó la arquitectura de esta propiedad, así como las preciosas piscinas y las impresionantes vistas".