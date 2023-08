La Policía tailandesa, tajante: "No se va a pedir una reducción de la condena a Daniel Sancho"

Nuevas novedades en el caso de Daniel Sancho (29 años), presunto autor del asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta cometido en Tailandia. La policía tailandesa pide pena de muerte por el crimen. El hijo de Rodolfo Sancho (48) se encuentra a la espera de que comience en juicio en la cárcel de Koh Samui. Este lunes 21 de agosto, el número dos de la Policía, Surachate Hakparn, conocido como Big Joke, ha negado que utilizara "incentivos" para conseguir la confesión del chef, la cual se obtuvo el pasado 5 de agosto, tres días después de la muerte del colombiano.

"Fui yo quien le interrogó personalmente y no ofrecí nada a cambio de su confesión", ha asegurado este lunes a EFE, que también ha afirmado que la legislación del país asiático "prohíbe a los investigadores utilizar incentivos para obtener confesiones" y "utilizar la severidad del castigo como señuelo". Big Joke ha reconocido que es algo que "podría ocurrir en el caso de oficiales subalternos", pero recalca que fue él quien interrogó a Sancho.

Cabe recordar que el joven confesó ser el autor del asesinato de Arrieta ante las autoridades tailandesas luego de haber desmembrado su cuerpo en 17 trozos y tirarlos a un vertedero y al mar. Por el momento, solo se han encontrado ocho.

El cirujano plástico Edwin Arrieta en una imagen de sus redes sociales.

En un primer momento se dijo que el colombiano murió tras un golpe en la cabeza al caerse al suelo durante la pelea con el madrileño. Sin embargo, este mismo lunes se han revelado los resultados de la autopsia, y se ha conocido que fue porque el Sancho le degolló el cuello.

"Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", contaba también Surachate a Efe.

El agente cree que "la única razón por la que Sancho confesó es porque no quería enfrentarse a la pena de muerte". Método que le ha servido en vano, ya que "como en muchos países, cuando alguien confiesa, el tribunal puede reducir la pena de muerte a cadena perpetua. Sin embargo, la Policía no se involucrará en este aspecto. No prepararemos ningún informe para pedir una reducción de la condena. No lo hemos hecho y no podemos hacerlo".

Finalmente, ha destacado que no se ha realizado por el momento ninguna evaluación psiquiátrica a Sancho para conocer el estado en el que se encontraba cuando tuvo lugar el asesinato debido a que "es difícil determinar durante una investigación cómo se sentía Daniel antes de lo ocurrido" y que, según la Policía, ya tienen "pruebas suficientes" para cerrar el caso. "Se puede decir que este caso ya está cerrado, completo. (...) El caso se ha resuelto rápido. Ahora la Policía está preparando el informe final para enviarlo a la Fiscalía antes de este viernes".

