El verano más especial de Macarena Olona: así son sus vacaciones gallegas con su novio David y su hijo

"Los gallegos entran sin avisar y cuando te quieres dar cuenta estás perdida", decía hace unos días Macarena Olona (44 años). No hay mejor manera de definir su estado emocional este verano, el primero que pasa acompañada de su nuevo novio, David Romero. La política está perdidamente enamorada de éste músico vigués y también de su tierra natal, Galicia, donde pasa sus vacaciones de agosto. La relación va viento en popa y muy en serio, prueba de ello es que él ya conoce al hijo de la exlíder de Vox.

Están siendo unos días entre románticos y familiares, donde ha habido un poco de todo. Han elegido la zona de las Rías Altas, en la costa coruñesa, a una hora y media aproximadamente de la ciudad donde vive David y que Macarena visita habitualmente desde hace unos meses para poder ver a su novio. También se encuentran en otros puntos de la geografía nacional: la distancia no es problema.

El destino era idóneo para mantener su privacidad por salirse del circuito habitual de los famosos y han podido disfrutar y relajarse sin interrupciones. Ambos se han cuidado de no subir fotos juntos en las redes sociales, aunque la ubicación de sus publicaciones por separado les delata: mismo lugar, mismas actividades.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Macarena Olona que asegura: "Estoy pasando estos días en Galicia, disfrutando de este paraíso con unos amigos y el peque". Prefiere no nombrar a su novio directamente y bromea diciendo: "Voy de incógnito", bromea. Una de las localidades que han visitado ha sido Muros, un pequeño pueblo pesquero, muy pintoresco, con un pequeño puerto y calles empedradas. A sólo tres kilómetros se ubica la magnífica playa Area Maior, donde Olona y su hijo aprovecharon para dar unas clases de surf con todo un experto en la materia. Se trata del campeón del mundo de kite surf Abel Lago. Ambos iban vestidos con neoprenos con el logo del centro lo dieron todo sobre la tabla previo pago de 35 euros la jornada de hora y media, precio que incluye todo el material necesario.

"He aprovechado para conocer la escuela de Abel Lago en Muros, con 14 años de antigüedad. Es un centro de referencia de surf en la Costa da Morte. Abel es campeón del mundo de kite surf y un hombre extraordinario. El peque y yo tuvimos nuestra primera clase de surf y fue una experiencia increíble. Dieguete lo hizo mucho mejor que su madre. ¡Consiguió ponerse de pie en la tabla!", cuenta emocionada a este medio.

La política ha compartido en sus redes una imagen de su jornada surfera y David Romero otra en la misma playa, desde una pequeña terraza con un quiosco donde los visitantes pueden tomar algo. Eso no quiere decir que no compartiera olas con Macarena, pero se incorporó algo más tarde. Él mismo lo cuenta en Twitter: "¡Hoy toca surfear! Sé de una que ya está en el agua con el monitor que va a acabar muertita".

La pareja, que hizo oficial su relación a principios de agosto, ha ocupado una coqueta casita en la zona de Louro, que tiene una de las playas más demandadas y turísticas. Romero ha aprovechado para practicar una de sus pasiones, la pesca, y además solía cocinar sus capturas para Macarena y el pequeño Diego. La gastronomía es precisamente lo que ha unido a los novios del momento, pues entraron en contacto gracias a una receta que publicó él en su perfil de Twitter.



Lo contaba en una entrevista con La Voz de Galicia: "Publiqué una foto de unas albóndigas que acaba de hacer. Y ella me escribió: 'Me llega el olor aquí'. Yo le respondí: 'Mejor saben'. Y a partir de ese momento ya empezaron a aparecer trolls llamándome perroflauta y de todo. Entonces ella me escribió por privado pidiéndome perdón. Yo le dije que no era culpa suya y que yo también le pedía perdón".

Tras ese contacto virtual coincidieron en Barcelona y ella tomó la iniciativa y le invitó a cenar. Lo suyo ha sido un auténtico flechazo que ya dura varios meses y que según han declarado les tiene en "una nube. Llevamos así desde que empezamos. Fue un flechazo. Y es una historia muy bonita". Romero no duda en afirmar que Olona no es como él pensaba y admite que tenía una idea preconcebida de ella que no se corresponde con la realidad.

"Desde el primer momento que nos vimos, me di cuenta de que no era como yo pensaba. Hablamos mucho de política y vi que, aunque hay cosas en las que discrepamos, en cuanto a los temas sociales no somos tan distintos. Me llamó mucho la atención. Le dije que no sé qué hacía en Vox, aunque ya no estaba en el partido", ha confesado. El músico y tuitero se define como "republicano, feminista y antifascista".

Amor, familia, deporte y momentos idílicos son el resumen de las vacaciones gallegas de Macarena Olona, que también ha disfrutado de una noche de cine al aire libre con Diego viendo una película infantil. Aún le quedan unos días de desconexión "antes de volver a la Audiencia Nacional con las pilas a tope", tal y como ella revela a este medio. Durante estas primeras semanas de agosto ha intentando huir de las polémicas que han salpicado al que fuera su partido, tras la marcha de Iván Espinosa de los Monteros (52). Esto ha hecho que reciba muchas llamadas para pedirle su opinión, aunque ella prefiere mantenerse al margen.

"Aunque distintos medios me han contactado, y lo entiendo por la actualidad, he puesto distancia con el tsunami político que atraviesa Vox. Que no es de ahora. Quien me ha querido escuchar en las escasas intervenciones que he tenido a lo largo de este último año, me ha entendido. A pesar de todas las manipulaciones. La salida de Iván es una consecuencia más de la deriva de Vox. Y no será la última. Lo digo con tristeza. Refiriéndome a un proyecto que se ha convertido en la caricatura que algunos quisieron hacer de nosotros. Y que ya no representa a quienes, como es mi caso, huimos de los extremos", manifiesta a EL ESPAÑOL.

