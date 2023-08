El abogado de la familia de Edwin Arrieta exige que se condene a Daniel Sancho en Tailandia y no en España

La familia del cirujano Edwin Arrieta está consternada. Rota de dolor y todavía sin entender lo ocurrido, Darlin, la hermana del colombiano, ha roto su silencio mientras Daniel Sancho (29 años), quien ha confesado haber asesinado y descuartizado al médico, permanece en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui.

Ha sido Sandra Barneda (47) quien ha podido hablar con la hermana de la víctima en su programa Así es la vida. Darlin, sin poder contener las lágrimas, desveló este pasado martes, 8 de agosto, que la última vez que habló con Edwin, este acababa de llegar a Bangkok. La familia empezó a sospechar después de que el cirujano desapareciera y no contactara con los suyos durante varios días.

"El miércoles mis padres ya estaban preocupados porque él hablaba con ellos tres o cuatro veces al día. Y cuando no había ni llamadas mi WhatsApp se empezaron a preocupar", relató Darlin, quien desconocía de la existencia de Daniel Sancho. La familia de la víctima pensaba que Edwin viajaba a Tailandia por vacaciones y para "comprar las últimas tecnologías para sus cirugías".

Darlin, la hermana de Edwin Arrieta, en su conexión con Sandra Barneda. Telecinco

Darlin ha aprovechado su conexión con Sandra Barneda para pedir "justicia" para su hermano y "que su muerte no quede impune". "No entiendo cómo se están diciendo tantas atrocidades de mi hermano, que ha sido a quien han descuartizado. ¿Quién hace eso? ¿Quién puede torturarlo así? Él no se puede defender y Daniel puede decir de él lo que quiera, por eso tenemos que defenderlo nosotros y los medios. Que se haga justicia y se haga justicia. Lo han desmembrado y ahora todos los días desmiembran su nombre de manera horrenda poco a poco. No tengo fuerzas para seguir soportando esto", ha sentenciado la hermana de la víctima.

También se han pronunciado los abogados de la familia, que en la misma línea de Darlin piden justicia. Según recoge el periódico colombiano Heraldo, la letrada Adriana Behaine ha explicado que en Colombia el caso está siendo "complicado" y que ha sido el entorno de Edwin los que han "colaborado con la radicación de documentos en diferentes oficinas para lograr la repatriación" o para "que se informe qué va a pasar legalmente con el médico".

"Ha sido muy difícil porque sentimos que el Estado colombiano no ha brindado el acompañamiento en este proceso", ha dicho Adriana Behaine. El pasado domingo, 6 de agosto, un día después de que se diera a conocer la noticia, la Cancillería colombiana informó que el consulado en Bangkok "estableció contacto con las autoridades tailandesas" por el asesinato y desmembramiento de Arrieta y se puso a disposición de la familia de la víctima para darle asistencia.

Daniel Sancho poco antes de entrar en prisión en Tailandia. EFE

"Estamos a la espera de que el Gobierno nacional se pronuncie y pida justicia", ha insistido Behaine. Miguel González, también abogado de la familia, ha hecho la misma petición a través de Caracol TV. Ruega que las investigaciones se centren en que se ha cometido "un hecho atroz y repudiable" y no en la supuesta relación que habrían mantenido Arrieta con Daniel Sancho.

"No había ninguna razón o fundamento para que el señor Edwin falleciera de la forma que falleció, hubo un homicidio con absoluta sevicia y eso es lo que las autoridades deben entrar a investigar", pide el abogado, señalando que la confesión de Daniel Sancho debe ser suficiente para que sea juzgado y condenado en Tailandia. El letrado espera que no trasladen al hijo de Rodolfo Sancho (48) a España. "El crimen podría quedar exento de castigo", según Caracol TV, en caso de que el joven chef regrese a nuestro país.

