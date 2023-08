Qué fue de Eva Carreño, la mujer que encontró el cuerpo sin vida de Carmina Ordóñez dentro de una bañera

Tras encontrar el cuerpo inerte, con un hálito de sangre, de Carmina Ordóñez metida en la bañera, Eva Carreño sufrió de estrés postraumático. El pasado 23 de julio se cumplieron 19 años del fallecimiento de una de las mujeres más bellas de la prensa del corazón, famosa desde la cuna por ser hija del torero Antonio Ordóñez, prima carnal de Miguel Bosé (67 años) y madre de Fran (49) y Cayetano Rivera -fruto de su matrimonio con Paquirri- y de Julián Contreras (37), nacido de su segundo matrimonio con Julián Contreras.

Para conmemorar un día tan triste, en su perfil de Instagram publicó una foto abrazando a su amiga y escribió "sólo muere quien es olvidado". Eva era algo más que una íntima amiga para Carmina, era como una hermana. Las confidencias entre ellas eran constantes y se querían con locura. Aquella vorágine en la que se vieron envueltas por los paparazzi nada tiene que ver con la vida que Eva tiene en los últimos años.

En la actualidad reside en Alicante, no quiere saber nada del mundo de los famosos, disfruta de las puestas del sol, de la tranquilidad del Mediterráneo e intenta cuidarse lo máximo posible porque arrastra problemas cardíacos.

Tal y como adelantó Mujer Hoy, se trata de una dolencia grave por la que tuvo que ser operada para implantarle un dispositivo en el corazón unido a un desfibrilador. "Es como si me hubiesen cortado las alas. No puedo hacer nada. Doy cinco pasos y me canso", explicaba al citado medio hace dos años. Nuevamente, en su Instagram hizo partícipe a sus seguidores recordando su ingreso en urgencias un 4 de septiembre de 2019 en el Hospital San Juan (Alicante) cuando apenas le quedaba un hijito de vida.

De los kilómetros de noticias publicadas en torno a la muerte de La divina, como se la conocía porque continuamente usaba la muletilla "divinamente", posiblemente Eva sea una de las pocas personas que sepan cómo fueron las últimas semanas de Carmina. Pero, al parecer, ha permanecido callada porque Fran le amenazó, presuntamente, para que no contara nada.

Otro de los momentos más duros ha sido la muerte de su perrita tras no superar una operación tan larga como peligrosa. Estuvieron juntas dieciséis años y siempre buscó consuelo en ella. Otra de las vías de escape para Eva es el tenis, deporte que vive con pasión cada vez que Rafa Nadal (37) juega en la pista. En el apogeo de su fama vivió historias increíbles junto a Antonio David Flores (47), Kiko Hernández (46) y Coto Matamoros (66).

