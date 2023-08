La intrahistoria del polémico viaje de Raquel Sánchez Silva a Formentera días después de la muerte de Mario Biondo

El 22 de junio de 2013, sólo 23 de días después de que falleciera Mario Biondo, Raquel Sánchez Silva (50 años) viajó a Formentera. Primero la acompañó su madre y más tarde se unieron varios amigos. No fue un plan imprevisto. Al contrario, la presentadora tenía planeado ir la isla con el cámara para celebrar su primer aniversario de boda.

Mario falleció el 30 de mayo de 2013 en extrañas circunstancias. Apareció muerto en su casa de Madrid, colgado de una estantería. Las autopsias y las investigaciones han concluido que se trató de un suicidio. Pero la familia del cámara apunta a la hipótesis de asesinato. Precisamente aquel viaje a Formentera ha sido una de las señales que ha levantado las sospechas de los Biondo, ya que les resulta inexplicable que la periodista se fuera de vacaciones y presumiera de ello en las redes sociales pocos días después de que el cámara fuera enterrado en Palermo.

Ahora, 10 años más tarde, aquel viaje vuelve a la primera línea de la actualidad y con un nuevo significado. Es el comienzo de Juicio mediático y el final de Mario no estaba solo, el segundo y tercer capítulo de Las últimas horas de Mario Biondo, la serie documental que emitirá Netflix a partir de este jueves, 3 agosto, ofreciendo "una visión retrospectiva y reflexiva sobre uno de los sucesos más mediáticos de la historia de España".

EL ESPAÑOL ha accedido en primicia a ambos episodios en los que se ofrecen mayores detalles del polémico viaje de Raquel Sánchez Silva a Formentera. Como colofón, el documental deja una frase que llama especialmente la atención y que, aunque así lo pareciera, no se le atribuye a la presentadora.

No es un testimonio propio. Netflix deja claro que, aunque se pusieron en contacto con ella, la periodista no quiso dar declaraciones en el desarrollo del documental. Además, confirman a este periódico que la frase es "una licencia creativa del productor". EL ESPAÑOL también se ha puesto en contacto con Guillermo Gómez, uno de los productores de la serie y exagente de Raquel Sánchez Silva. Sin embargo, no ha querido hacer ningún comentario.

La frase en cuestión dice lo siguiente: "Hay un lugar en Formentera llamado El Arco. Está bajo el mar. Es muy hermoso, pintado de corales, con miles de peces por todas partes y una gran cama de posidonia. Es donde Mario buceó conmigo por primera vez. Quiero que sepas que cuando me tumbo allí le noto a mi lado. Siento que me coge la mano y veo cómo sonríe". Se lee sobre un fondo marino que tal y como explican a este medio, corresponde al lugar en el que buceaban Raquel y Mario.

Raquel Sánchez Silva en Formentera varios años después de la muerte de Mario Biondo. Gtres

Esta frase aparece después de un sinfín de testimonios por parte de la familia de Mario Biondo, que lleva 10 años insistiendo en que el cámara habría sido asesinado, a pesar de que la justicia insiste en lo contrario. En una década, recuerda el documental, han trabajado 16 jueces españoles, cinco fiscales italianos, dos jueces italianos y 13 peritos de parte. Además, se han llevado a cabo dos exhumaciones y tres autopsias. Todo indica que el cámara se habría suicidado mientras Raquel Sánchez Silva se encontraba en su Plasencia natal.

Aún así, los padres y hermanos de Mario Biondo le atribuyen cierta culpa a la presentadora. "Su comportamiento nos hizo pensar que quizá tenía algo que ver", dice el progenitor del cámara haciendo referencia al viaje que hizo la periodista a Formentera y a otros detalles que les resultan sospechosos.

