Muere en Huelva Eulalio, el padre de la modelo Laura Sánchez

La modelo onubense Laura Sánchez (42 años) acaba de recibir uno de los golpes más duros de su vida. Su padre, Eulalio Sánchez, ha fallecido en Huelva, según desveló en la noche de este lunes, 3 julio, la empresa Go! Eventos y comunicación, dirigida por la propia Laura y su socio y gran amigo, Javier Villa.

"Lamentamos informar del triste fallecimiento del padre de nuestra directora Laura Sánchez. Desde GO! Eventos y Comunicación queremos transmitir nuestro más sentido pésame a su madre, hermano, familiares y amigos", escribieron los responsables de las redes de la agencia.

Por el momento, Sánchez no ha publicado nada en su perfil oficial de Instagram ni en ninguna de sus vías de comunicación, excepto en la anteriormente citada. También desde la onubense Hermandad de la Victoria, a la que la modelo pertenece desde pequeña, se hicieron eco del fallecimiento de Eulalio.

La última vez que Laura Sánchez publicó una foto junto a su progenitor fue el pasado 19 de marzo con motivo del día del padre y del día de San José. Junto a la imagen, un emotivo texto: "Qué difícil, papá, encontrar una foto de los dos que no salgamos haciendo el tonto... jaja, y esas no las puedo colgar, que después mamá me riñe. Me gusta cada ratito contigo… ¡Te quiero mucho, papi! #Díadelpadre (qué cerquita aparcaste ese día)".

En la mañana de este martes, día 4 de julio, familiares y amigos de la modelo se han acercado hasta el tanatorio de Huelva para acompañarla en estos difíciles momentos. Entre sus seres queridos, Manuel Díaz 'El Cordobés' (55) y su esposa, Virginia Troconis (43). En las imágenes también se observa a la empresaria, rota de dolor, ocultando su mirada tras sus gafas de sol, con un vestido negro, en señal de luto, conversando con aquellos que se han acercado para darle un beso y unas palabras de ánimo.

La modelo Laura Sánchez en el funeral de su padre, Eulalio. Gtres

Como no podía ser de otra manera, también el marido de Laura Sánchez, el artista David Ascanio, está junto a su familia política para entregarles todo su amor y buena energía en estos instantes. La casualidad ha querido que su suegro, Eulalio, se haya marchado para siempre tan sólo dos días después de su 48 cumpleaños. Cinco días antes, Ascanio aprovechaba sus redes sociales para felicitar a Laura por su aniversario de boda. La pareja lleva más de una década junta, cinco de ellos como marido y mujer.

