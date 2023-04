Por qué peligra la biografía de la baronesa Thyssen que Nieves Herrero lleva meses preparando con ella

Si algo dejan claro los distintos libros sobre Tita Cervera (79 años) es que su pasado ha quedado desdibujado entre rumores, publicaciones en la prensa rosa y disputas familiares. Su historia ha suscitado el interés de gente como la periodista Nieves Herrero (66), que aceptó el reto de escribir una biografía de la baronesa que debía ver la luz en breve de la mano de la editorial Penguin Random House. Sin embargo, en una entrevista telefónica con el programa Espejo Público, Tita anunció que ha decidido escribir su propia biografía,lo que ha sorprendido a muchos. "Estoy escribiéndola porque creo que será lo que más se parezca a mi forma de pensar y de ser", aseguró.

Sus palabras han sorprendido a Herrero, que pasó los últimos meses trabajando en el libro y, para documentarse y preparar sus 600 páginas, contó con la colaboración de la propia baronesa. "He hablado mucho con ella", comenta a EL ESPAÑOL la periodista y escritora. Cuando se le pregunta si su libro sobre Tita está narrado en primera persona o si se trata de una biografía novelada, Herrero apunta que "mitad y mitad".

Lo que no queda claro ahora es si el proyecto verá finalmente la luz o no ("Yo tengo entregado mi trabajo a la editorial", afirma Herrero, que en cualquier caso cobrará por el trabajo realizado), ni por qué se ha echado atrás Tita después de ver plasmadas en el borrador que debía revisar ciertas cuestiones sobre las que ella misma habló a su biógrafa durante las conversaciones que ambas mantuvieron.

[La baronesa Thyssen, sobre la maternidad tardía de Ana Obregón: "Somos amigas, pero no le aconsejé nada"]

Tita Cervera, en una imagen de marzo de 2023. Gtres

Por desgracia, esta no es la primera vez que la baronesa Thyssen se muestra disconforme con el autor de un proyecto literario sobre su figura. Allá por 2004, la también periodista Concha Calleja (58) publicó un libro titulado Tita Cervera, una historia sin título, biografía no autorizada, en el que entre otras cosas se explican las claves del ascenso social de la baronesa, una de las pocas personas que sin preparación específica alguna ha conseguido más portadas en las revistas de sociedad.

En un principio, Tita aceptó colaborar con la periodista. Sin embargo, cambió de opinión tras descubrir el rigor con el que Calleja estaba trabajando y ciertos datos sobre su vida personal que esta había logrado contrastar. Entre ellos, que la ambiciosa madre de Tita, María del Carmen Fernández, se encargó de pedir favores para que su hija lograra entrar a formar parte de la vida social madrileña. Su matrimonio con el actor neoyorquino Lex Barker contentó a Fernández, que se alegró todavía más el día que Tita se casó con el barón Heinrich von Thyssen. Tras la boda, la mujer se atrevió a comentar en una conocida revista que su adinerado yerno era "el partido ideal con el que pudiera soñar cualquier mujer, y esa suerte le tocó a mi hija".

Tampoco acabó bien Tita con el aristócrata y escritor José Luis de Villalonga, al que en su día encargó escribir un libro sobre el difunto barón. "Yo quería escribir una biografía del barón Thyssen, que era la persona interesante, pero me di cuenta de que Carmen Cervera quería un libro sobre el barón pero en el que el personaje principal fuera ella. Y dije que no, que no lo haría", contó luego el propio Villalonga.

Tita y el barón Thyssen-Bornemisza, en el Museo Thyssen, en 1998. Gtres

Lo que está claro es que a la baronesa siempre le ha gustado controlar toda la información que aparece sobre ella. Por eso mismo se disgustó también cuando supo que los periodistas Teo Lozano y Goya Ruiz habían pasado un tiempo investigándola en profundidad a través de archivos, entrevistas y testimonios de personas que la conocieron en distintas etapas de su vida. El resultado fue una biografía no autorizada (Carmen Cervera. La baronesa) donde se revelaban aspectos como su tormentosa relación con el playboy venezolano Espartaco Santoni, o su origen humilde. "Tita se inventa unos orígenes aristocráticos cuando conoce al barón", contó uno de los autores. "Dice que es nieta del marqués de Valladolid, un título que no existe".

Sigue los temas que te interesan