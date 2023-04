Camilín está "en estado de autodestrucción": la decisión que ha tomado y la situación preocupante de su economía

El pasado sábado, 22 de abril de 2023, al filo de las cuatro de la tarde, Camilo Blanes Ornelas (39 años) reaparecía en sus redes sociales tras un tiempo ausente y las dos imágenes que publicó preocuparon a propios y extraños. En ellas, se veía al hijo del malogrado y eterno Camilo Sesto con un semblante, en apariencia, cansado, ojeroso y con una peluca sobre la cabeza, que más tarde se supo que pertenecía a su afamado padre.

"Aquí, en la casa del rey", posteó el también artista para acompañar las instantáneas. Rápidamente, las redes sociales se llenaron de mensajes de alarma y sorpresa. "Camilo, cuídate", "Saldrás de esta" o "¿No tiene ningún pariente que le ayude?", fueron algunos de ellos. A las pocas horas, Camilín, como se le llama, cariñosamente, en los medios de comunicación, eliminó de su Instagram las imágenes, pero ya era demasiado tarde: su nombre volvía a la primera línea mediática.

Un día después, el domingo, su madre, Lourdes Ornelas, manifestaba su preocupación en el espacio Fiesta: "Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante. Esta enfermedad es muy cruel para él y la familia que lo quiere. Hay quien lo entiende y otros lo juzgan duramente sin saber qué hay detrás".

Las dos imágenes que publicó Camilo Blanes Ornelas en sus redes sociales y eliminó a las horas.

Y esa línea, la madre de Camilo Blanes apostilló: "No hay manera. (...) Es adulto y no se puede hacer nada". En sus propias palabras, el joven atraviesa "su peor momento": "Desconozco a esta persona, ya no puedo hablar on él. Nunca había llegado a este punto de inconsciencia o no sé cómo llamarlo". Tras esta alarma, EL ESPAÑOL ha podido conocer nuevos y preocupantes detalles.

En efecto, Camilo Jr. no se deja aconsejar por nadie y, desde hace "más de dos meses", no atiende a razones. Las últimas veces que su madre se desplazó a la casa de Torrelodones donde vive le intentó hacer ver que el camino que ha emprendido no es el correcto, pero ya se niega a recibir visitas. Tan sólo su novia, María, consigue visitarlo de vez en cuando y trata de reconducirlo.

Camilín, a las puertas de su casa de Torrelodones, en 2019, tras la muerte de su padre. Gtres

"Está en un estado de autodestrucción", corroboran a este medio. "Ha decidido alejarse de todos los que lo quieren. Ahí está el problema, que no sabe quién va con buenas intenciones. Es un tío noble pese a todo", apostillan. También preocupa muy mucho -siempre en segundo lugar, después de la salud- el estado de la economía del joven. Se teme que lo "dejen sin un duro".

La última vez que Camilín se convirtió en noticia fue hace algo más de seis meses. En septiembre de 2022, su maltrecha salud volviera a convertirse en noticia.

Entonces, un programa de televisión informó del estado "preocupante" en que se hallaba el joven. Por este contratiempo tuvo que desplazarse un equipo del SUMMA a su domicilio madrileño para atenderlo de urgencia. Se explicó entonces que los médicos acudieron a su casa de Torrelodones -donde vive el también cantante desde que falleció su padre, en 2019- porque Camilo Blanes se negaba en redondo a ir al hospital.

En ese momento, las informaciones que manejaba este medio eran algo más positivas que en la actualidad. "Ahí sigue, luchando". Se trataba, explicaron entonces, de una recuperación lenta, larga y con muchos vaivenes.

El proyecto de su padre

El pasado mes de marzo, se dio a conocer que la figura del inmortal Camilo Sesto, volvía a cobrar protagonismo gracias a la ficción que se está grabando para plataforma ATRESplayer Premium, Camilo Superstar.

Puntualizar en este punto que esta serie retratará un pasaje concreto en la vida de Camilo Sesto -no condensará, pues, toda su intensa vida-. La ficción se centrará en el año en que Sesto asumió el riesgo de traer a España el musical internacional Jesucristo Superstar, en el marco de los años 70. Producida por Atresmedia Televisión, en colaboración con Buendía Estudios, la serie está protagonizara por Alejandro Jato (29), el actor que se pondrá en la piel del apasionado cantante.

El legendario Camilo Sesto en su último acto público antes de morir, en noviembre de 2018. Gtres

Ese período concreto en que, en un arrebato de inspiración, Camilo se atreve a organizar en plena dictadura un espectáculo de tal envergadura que consiguió revolucionar el país y hacer historia.

Camilo Superstar mostrará la forma en que Camilo fue un artista, ante todo, vocacional, entregado a su carrera, pero con un espíritu emprendedor que lo llevó a embarcarse en proyectos más allá de lo meramente comercial.

Qué duda cabe, un importante proyecto audiovisual con el que se rendirá especial homenaje a la magna figura de un grande de la música. Eso sí, hay algunos medios de comunicación especializados en crónica social que se preguntan por qué, entre el repertorio de actores que darán forma a esta serie -destacan figuras como Adrián Lastra (39), Eugenia Silva (47) o Elena Rivera (30), entre otros-, no figura el vástago de Sesto, Camilo Blanes.

Máxime, teniendo en cuenta que Camilín decidió enfocar su vida profesional en la música y es, además, una de las personas que mejor conocía al malogrado artista.

Se explica a este periódico que "la familia" -refiriéndose a Lourdes y Camilo Blanes- conoce la existencia de la citada serie que se graba sobre el célebre autor de Vivir así es morir de amor. La posible participación de Camilo Blanes "ni siquiera se ha contemplado" por ninguna de las partes.

