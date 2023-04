Así es Jorge Jurado, Currito en 'Los Serrano', 20 años después: 'streamer' de éxito y estudiante de Ingeniería

"Uno más uno son siete, quién me lo iba a decir", esa frase es fácilmente reconocible para los que hayan traspasado la barrera de los 30. Era el inicio de la banda sonora de Los Serrano, que emitió su primer episodio un 22 de abril de 2003, y que hoy ya es historia de la televisión. Entre el elenco, nombres tan conocidos como Antonio Resines (68 años) y Belén Rueda (58), que siguen triunfando en su profesión, y otros como Jorge Jurado (29), que interpretaba al pequeño del clan, Currito, que ha optado por coger otra dirección completamente distinta.

La familia Serrano se ha reunido estos días gracias a Fran Perea (44), que ha grabado una nueva versión de su mítico tema, junto al grupo Despistaos, en el que aparecen sus compañeros. Por supuesto, también ha habido quedada y foto para la posteridad. "Sé que estabais deseando este reencuentro (nosotros también, os lo aseguro) y esta foto retrata solo una pequeña parte de la historia de la tele", dice el actor y cantante.

El que fuera su hermano menor en la ficción también ha subido el momento a sus redes sociales comentando: "Simplemente disfrutad del reencuentro de Los Serrano. Gracias al equipo de Fran por pone el corazón. Os quiero mucho". Aunque está muy desconectado del mundo de la interpretación sabe que para muchos siempre será Currito.



[Fran Perea se sincera a los 20 años de 'Los Serrano': "Nunca fui a terapia, pero la hubiera necesitado"]

Jorge lleva dos años involucrado de lleno en su faceta de streamer, comentando videojuegos en Twitch, algo que siempre le ha apasionado y a lo que soñaba dedicarse tras años viendo a Rubius (33) o Ibai Llanos (28). Tiene 16.000 seguidores y se presenta con un divertido: "Sí, soy yo", consciente de que muchos le recuerdan por su pasado televisivo.

En el vídeo de inicio bromea con ello: "Bienvenido a mi canal de Twitch, posiblemente estás pensando: 'Este chico es...'. Sí, sí, pero olvídate de eso, esto es otra cosa distinta. Si has venido por el tema de mi anterior etapa, bienvenido, pero si has venido a lo que hacemos aquí que es a jugar a videojuegos a saco, eres más que bienvenido". También crea contenido en TikTok, YouTube e Instagram.

De su pasado en la televisión no le gusta hablar demasiado y procura quitarle importancia al tremendo fenómeno que vivió gracias a su papel en Los Serrano. "Era muy buena época... Me quedo con lo bueno, con la vivencia. Cada uno, al final, tiene su vida, su pareja... Pero entiendo que hay mucha gente que sigue teniendo la sensación de que seguimos siendo una familia y quedamos los domingos a comer. Pero no, como en un trabajo normal, luego cada uno se va a su casa y tiene a su gente", decía en una entrevista para la COPE el año pasado.

Han pasado 15 años desde que terminó aquel sueño y Jorge sólo mantuvo su presencia en el mundo de la interpretación durante un pequeño espacio de tiempo. Participó en Los Protegidos en 2010 con un papel secundario y luego en un capítulo de Centro Médico de TVE en 2019. Desde entonces, nada más. Jorge siguió con sus estudios, se puso a trabajar en una empresa como administrativo y aún hoy trata de terminar su grado de ingeniería informática. "Estoy apuntado, pero estudiar, lo que se dice estudiar es otra cosa", bromea con sus casi 65.000 fans de TikTok, donde es muy activo.

Como cualquier apasionado de la creación de contenido digital, el joven también tiene cuenta de Twitter. El pasado mes de enero se convirtió en trending topic al subir un mensaje para una persona que había abandonado un perro y que él se había encargado de recoger. "Quería decirte que lo hemos encontrado atado con bridas justo donde lo dejaste, en una farola en Plaza Castilla. Tenía signos de deshidratación y desnutrición a cuatro grados. Por sus costillas y huesos marcados, llevabas varias semanas o incluso meses sin alimentarle como corresponde", escribía. Fueron muchos los que aplaudieron su gesto.

Para la “persona” que ha abandonado a su perro en Plaza Castilla:



Quería dedicarte unas palabras para que sepas que tu ROTTWEILER está en mi casa, sí, fíjate lo pequeño que es el mundo, tu perro esta ahora en la casa del puto “Currito de los Serrano”. pic.twitter.com/vYo8NED52Q — Jorge Jurado🗯️ (@JorgeJurado93) January 28, 2023

Todavía hay más secretos de Curro Serrano por descubrir. Si le preguntan quién son sus actores favoritos, tira de clásicos y cita a la intérprete que encarnó el papel de su abuela en la serie. "Alfredo Landa es el actor más espectacular, y luego Julia Gutiérrez Caba. Por dar un top tres diría también Miguel Ángel Muñoz por cómo está y cómo actúa en todos los lados: es una bestia actuando", confiesa.

Volcado en su comunidad virtual, en septiembre de 2021, poco después de empezar su aventura como streamer, tuvo el detalle de sortear uno de los guiones que guardaba de la serie entre sus suscriptores. "Le gustó muchísimo a la chica que se lo regalé. De hecho, se lo di en persona. Fui a su zona, que era de Madrid, y me pase a dárselo. La verdad es que le encantó", comentó posteriormente.

Amante de los animales y del deporte, Jorge Jurado no tiene en mente retomar su carrera de actor, aunque tampoco lo descarta radicalmente: "Mi intención es estar como estoy. Estoy muy feliz y solo el tiempo lo dirá". Quizá recordar los buenos tiempos en la serie de Telecinco, que cumple 20 años, haga que le vuelva a picar el gusanillo. Este sábado 22, la cadena celebra el aniversario con un especial que él comentará en sus redes. "Tengo los pelos de punta", escribe en Twitter.

