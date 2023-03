Almudena Cid, demoledora contra Christian Gálvez: "Él me confundió a mí y a todo mi entorno"

Verbalizar los sentimientos que te provoca una ruptura está de actualidad. Unas lo hacen a través de canciones, como Shakira (45 años), y otras escribiendo un libro y abriéndose en canal en sus entrevistas de promoción. Es el caso de Almudena Cid (42) que estrena libro este 23 de marzo, fecha en la que Caminar sin punteras llega al fin a las librerías. En él hace un recorrido emocional explicando cómo su carrera como gimnasta le ha proporcionado herramientas eficaces para superar uno de los momentos más dolorosos de su vida: su separación.

No es la primera vez que la exdeportista, reconvertida en escritora y actriz, habla de Christian Gálvez (42), pero sus últimas declaraciones resultan demoledoras. Sólo hay que leer un poco entre líneas para deducir que no hubo la claridad y lealtad necesaria cuando las cosas empezaron a torcerse. Quizá por eso el golpe fue más duro.

Pese a que ha pasado más de un año desde que anunciaran la ruptura, la paz ha tardado en llegar al corazón de Almudena. Inmersa en la promoción de su nueva obra, se ha confesado en la Cadena SER hablando de cómo ha logrado salir adelante después de que su existencia se desmoronara por completo, como ella misma ha dicho.

[Christian Gálvez y Patricia Pardo, un año de amor: su sueño por cumplir y cómo se lleva él con Almudena Cid]

La escritora, con su nuevo libro. Redes sociales

"Creo que ya lo he superado, pero ha sido un año muy complicado en lo personal, el peor de mi vida. Escribir me ha servido de terapia, para ordenarme, colocar las cosas en su sitio y muchas cosas más. Son vivencias que suelen suceder, son habituales, pero también hay que saber superarlo", empieza reconociendo. Aunque en público ha intentado guardar las formas, ahora revela que estuvo francamente mal: "Me afectó incluso en cuanto a la situación física, porque perdí muchos kilos, no quiero volver a verme así. Hay que comer, dormir y respirar". Por suerte, las alarmas saltaron pronto y Almudena no dudó en recurrir a ayuda profesional para asumir lo que le había pasado.

Ella misma revela la clave de la situación: la ruptura fue inesperada para ella, no vio venir lo que se avecinaba y culpa a Christian Gálvez de no ser claro en la que es su afirmación más demoledora contra él hasta el momento. "Igual idealicé lo que yo creía que era esa relación pero tengo claro que me confundió a mí y a todo mi entorno, fue como una bomba. Como siempre había sido tan fuerte y no solía pedir ayuda a nadie, me quedé un poco sola con una situación delicada y es obvio que no estaba preparada para ello. Es como si preparas una boda y, sin saber por qué, no aparece el novio. Y te quedas ahí con todos los obsequios para los invitados sin repartir".

Le ha costado, pero gracias a la terapia y a los suyos hoy puede decir: "Afortunadamente ya puedo hablar del tema, notando que estoy bien. Mi familia me observa y me ve en buenas condiciones. La línea de la depresión es tan compleja que hay que tener cuidado porque la puedes pasar. Se me pasaron opciones terribles por la cabeza. Se debe legitimar el dolor del otro".

La pareja, en un acto público en 2017. Gtres

Aunque no ha querido decir nada sobre su nuevo novio, Gerardo Berodia, con quien se la ha visto muy acaramelada, sí admite estar preparada para "nuevas relaciones, pero ahora la prioridad soy yo y quizás a la otra persona no le daría su lugar. Soy muy honesta. Eso sí, el que quiera vivir conmigo que se haga a la idea de hacerlo en Vitoria, de ir al monte y a pasear, a pasar un poco de frío".

Sigue los temas que te interesan