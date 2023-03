Las 25 frases de Georgina Rodríguez en su primera entrevista en televisión que han enfurecido a las redes

2.866.000 espectadores y un magnífico y poderoso 20,2 por ciento de cuota de pantalla son los datos que ha cosechado la entrevista más esperada en tiempo: la que ha concedido Georgina Rodríguez (29 años) al programa de Antena 3 El Hormiguero, presentado de Pablo Motos (57).

La expectación, pues, era máxima y no es para menos: se ha tratado de la primera vez que la pareja sentimental de Cristiano Ronaldo (38) ha sido entrevistada, en directo, en un plató de televisión. "Hoy ha venido la modelo, influencer y empresaria Georgina Rodríguez", anunciaba, pletórico, el presentador. Acto seguido, una Georgina "un poco nerviosa" pisaba el célebre plató de televisión de las hormigas.

El motivo de este debut de Georgina en Antena 3 es el inminente estreno -este próximo viernes 24 de marzo- de la segunda temporada de su reality en Netflix, Soy Georgina S2. Más allá de deslizar algunos detalles de su proyecto audiovisual, la influencer ha aprovechado la entrevista para dar a conocer aspectos de su vida más íntima y familiar.

Georgina Rodríguez y Pablo Motos, sonrientes durante su charla este pasado miércoles en Antena 3. Atresmedia

Ataviada con un entallado vestido negro, y destacando sus impresionantes joyas, Georgina ha hablado, con gran naturalidad, de su día a día, de su amor por Cristiano y, sobre todo, de su faceta de madre. Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda son la gran prioridad de la modelo, que se refugia en los niños para superar la pérdida de su bebé, Ángel.

"No hay explicación, me ha traído mucha oscuridad pero también mucho amor", ha explicado en su interviú con Pablo Motos. Eso sí, fuera de este doloroso trance en su vida, del que sostiene que, poco a poco, se va reponiendo, la pareja de Cristiano también ha dejado grandes y controvertidos titulares que han agitado como nunca las redes sociales. EL ESPAÑOL ha hecho un repaso por las 25 frases más impactantes de Gio y que han enfurecido e indignado a las redes.

1. "Me han ofrecido hacer cine, pero por cuestión de tiempo no he podido aceptar ningún papel. Sé que se me daría bien, porque he hecho danza clásica, que es interpretar. Gracias al ballet soy quien soy".

2. "Mi tiempo está absorbido totalmente por los niños. Son cinco niños".

Georgina Rodríguez eligió un vestido entallado negro para su debut en televisión. Atresmedia

3. "Un día muy ajetreado me despierto a las 6:30 horas para ir al cole con los niños. Luego me encargo de las obras de nuestras casas, de nuestros empleados. La logística de casa también la organizo".

4. "Las madres tenemos la paciencia y el tiempo que Dios nos da para educar a nuestros hijos".

5. "A mis hijos, en el cole, a veces les pegan y no se defienden. Se hunden. El otro día vino uno de mis hijos llorando porque le habían pegado y le dije 'tú, con lo que calientas en casa, ¿no te sabes defender?'. Es que yo les inculco que cuando sus hermanos les peguen que no peguen, que me lo digan a mí".

6. "No me gustaría que mis hijos fueran caneando a los demás. Me siento muy orgullosa de la educación que les he dado".

7. "Las navidades las pasamos ese año en Turín. Ah, no, ¡en Manchester! Es que, viajo tanto..."

8. Cristiano no sólo firma autógrafos, también me dedica cosas a mí.

9. "Este año, Cristiano me regaló su tiempo. Mis cumpleaños coinciden con partidos de él y nunca coincidimos por su carrera y este año me regaló su tiempo".

10. Cristiano no es muy materialista. No somos materialistas.

Georgina mostrándole a Pablo Motos el bolso que le ha regalado a su mujer, Laura Llopis. Atresmedia

11. "A Cristiano le he regalado tres coches. Ya no le regalo más, ya no es original".

12. "En Arabia la gasolina es mucho más barata que aquí. Me podría plantear comprarle una gasolinera".

13. "Trancas y Barrancas me recuerdan a un gato de mi urbanización. Anteayer estábamos de paseo, en la otra punta de la finca, y de repente un gato se unió a nuestro paseo. Ha venido a nuestra casa y no se ha ido desde entonces. No nos deja. El otro día me pasó una de las cosas más raras; estábamos cenando en la mesa del salón y al otro lado de la cristalera el gato también estaba cenando. Le pusimos paté y comida. Alana y Mateo decidieron que dormían conmigo y el gato 'miau miau' al otro lado de la cristalera. De repente estoy dormida y, a la una de la mañana, oigo la puerta. Claro, yo soy súper miedosa. Era Eva, diciéndome que había un gato en su cama. Pensaba que estaba soñando. Lo que tardé en despertarme, enciendo la luz y veo al gato en mi cama, frotándose con Mateo y Alana. Es un gato callejero, pero no un gato callejero cualquiera. Le escribí a una persona que trabaja en casa para que sacara al gato de casa. Es un gato listo. Mi amiga dice de ponerle de nombre Mauricio, pero a mí me gusta Tobías".

14. "Cristiano es un hombre guapísimo. Yo cuando lo vi era tan guapo que me daba vergüenza mirarle".

15."Ir de tiendas es agotador. La ansiedad es mala, por eso no me gusta ir de tiendas".

16. "No soy futbolera. A mí me ha encantado siempre el ballet. Desde muy joven trabajaba y por mis horarios no podía ver un partido".

17. "Mi rutina, allá donde voy, siempre es la misma: hijos, entreno, de vez en cuando voy a restaurantes y trabajar".

18. "No siempre con el avión privado sales a la hora que quieres. La última vez, Manchester, el aeropuerto de Manchester, me dejó tirada".

La pareja de Cristiano Ronaldo mostrando sus tatuajes. Atresmedia

19. "Mi vestidor es gigante, tan gigante que Cristiano me dice que tenemos que rellenarlo".

20. "En Arabia, el lujo es un 30 por ciento más caro y Cristiano me dice que rellene el vestidor porque va siempre con lo mismo".

21. "Tengo 150 bolsos. Si Cris me regala bolsos por mi cumple, me duele menos. Yo, antes de empezar con él, tenía menos bolsos".

22. "El dinero no me ha cambiado. Me cambia a mejor porque sirve para ayudar a los demás. Es muy gratificante en ese sentido".

23. "No hay explicación para el dolor. Me ha traído mucha oscuridad y dolor -la pérdida de su hijo Ángel-, pero esta nueva temporada me ha ayudado. Me he sentido súper feliz y muy rodeada. Mis amigas y Cristiano han estado a mi lado y he compartido esta tragedia con mi gente. Estoy bien, con alegría y fuerte".

24. "Antes vendía bolsos y ahora los regalo. Regalo bolsos a mis amigos y empleados".

25. "Cristiano y yo venimos de familias muy humildes. Nosotros sabemos el valor que tiene cada oportunidad. A nuestros hijos les inculcamos que hay que agradecer. La gente no está obligada a tratarte bien por ser 'hijo de'. Cuando se quieren dejar comida en el plato, les digo 'la comida no se deja. Para merendar'. A veces les pongo vídeos de niños que no tienen comida y les digo 'mirad, esto es lo que os puede pasar'".

