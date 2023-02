El patrimonio 'blindado' de El Cordobés al que Manuel Díaz renuncia: ¿quién lo controla?

A sus 86 años, Manuel Benítez 'El Cordobés' ha alcanzado la plenitud absoluta tras su histórica reconciliación, privada y pública, con Manuel Díaz 'El Cordobés' (54). Los que lo conocen sostienen que este paso, francamente laborioso para su entorno, le ha aportado una gran serenidad. "Manuel ha hecho cosas mal, pero ha sabido darse cuenta a tiempo", ha explicado en las últimas horas a EL ESPAÑOL un buen amigo suyo.

En esa calma por la que transita, Manuel Benítez puede hacer balance de una vida familiar intensa, y también exitosa a nivel profesional. Siete hijos -cinco pertenecientes a su matrimonio con Martina Fraysse, y dos fuera de éste- un patrimonio millonario y un vasto legado artístico son el resumen de lo que ha conseguido, con tesón y esfuerzo y lucha, Manuel Benítez El Cordobés.

Precisamente, de esa suerte de patrimonio que El Cordobés ha amasado durante décadas habló hace unos días Manuel Díaz, antes de que se hiciera pública su reconciliación paternofilial con "el jefe", como él llama a su padre. En el marco de las 'XXI Lecciones Magistrales' sobre tauromaquia, en Sevilla, Manuel hijo se mostró taxativo al ser preguntado por el dinero de su progenitor: "Nunca en la vida se me ocurriría llevarme un duro de ese hombre".

Manuel Benítez El Cordobés, feliz, posando ante la prensa en el Rectorado de la Universidad de Córdoba con motivo del vigésimo aniversario de su proclamación como V Califa del Toreo. Gtres

Y añadió, en la misma línea de severidad: "Yo sí sé lo que cuesta ganar el dinero para que nadie te lo quiera quitar. (...) Me he tirado una vida entera convenciendo a la gente que creyera en mí. Lo bonito de esta vida es el camino y ante lo evidente". Queda claro, pues, que Manuel Díaz ha renunciado a esa parte pecuniaria que pudiera recibir de su padre. Para ello, se ha labrado él un futuro más que solvente.

"No manejo grandes datos, pero te sorprendería saber que es muy probable que el hijo esté al mismo nivel o mayor que el padre en ese tipo de cosas", desliza, prudente, una fuente de total solvencia.

Hay que tener en cuenta que Manuel Benítez El Cordobés ha ganado mucho dinero con el toreo, algo que él mismo ha contado públicamente en numerosas ocasiones: "Hacía de banquero porque ganaba 20.000 duros e invertía la mitad con tino".

Sobre el patrimonio de Manuel Benítez pocos son los datos que se han publicado recientemente. EL ESPAÑOL ha podido confirmar que "la mayor parte" de los bienes y las empresas recaen, a día de hoy, sobre los hijos del legendario diestro, a excepción de la hija mayor, Maribel.

También habría pensado Manuel Benítez en el bienestar de la mujer que lo acompaña y cuida y ama desde finales de 2016, su razón de amor, María de los Ángeles Quesada. "Ella lo es todo para él", sostienen. Lo cierto es que Manuel Benítez ya depositó, hace unos años, casi el total de sus bienes y empresas a nombre de su anterior mujer, Martina Fraysse. Actualmente, y pese al divorcio, Martina continúa figurando en algunas sociedades, como ha podido corroborar EL ESPAÑOL.

El Cordobés, feliz, abrazándose a dos de sus hijos, Julio y Manuel Díaz, este pasado martes. Gtres

El Confidencial, en 2017, pudo averiguar más datos, un año después de hacerse público el divorcio, tras 52 años de amor y proyecto común. Según el Registro Mercantil, Manuel Benítez sólo tenía entonces una finca a su nombre en Palma del Río, su tierra natal. Su mujer entonces, Martina, figuraba en las empresas Corbasa, Firga y Construcciones o Profaben XXI S.L, junto con sus hijos.

Se habló en aquel momento que los bienes, sociedades y empresas de El Cordobés ascenderían a cerca de 30 millones de euros. En aquel tiempo, en los registros mercantiles y de la propiedad, Fraysse figuraba como consejera, presidenta y secretaria de todo el entramado empresarial y económico generado por los éxitos de su entonces marido. Tras la separación, los vástagos de Manuel Benítez habrían cobrado un gran protagonismo.

En este punto, cabe recordar que El Cordobés se vio envuelto en un escándalo en 2017. Su nombre apareció en los Paradise Papers, en los que constaba que fue accionista de 1994 a 2002 de una sociedad activa en Nassau, la capital de Bahamas. Según se hizo público, formó parte de una sociedad en Nassau, denominada Chertsey Condominium Limited, donde actuó como accionista durante los años 1994 a 2002.

Los representantes del torero manifestaban a El Confidencial que era cierto que tenía allí una casa, pero que todo estaba en regla con la Hacienda Pública. En esos complicados días, El Cordobés salió al paso y manifestó que siempre había declarado todo el patrimonio que tenía fuera de España.

Respecto a su presunta participación en la sociedad del paraíso fiscal, el diestro afirmó declarar debidamente "todo lo que tengo fuera y todos los españoles tenemos que hacer lo mismo". Por otro lado, en lo que se refería a su propiedad en las Bahamas, Manuel Benítez matizó que esa vivienda "está debidamente declarada", en el modelo 720 de declaración de bienes y derechos en el extranjero de la Hacienda española.

La versión de Martina

Manuel Benítez y Manuel Díaz están viviendo uno de los momentos más especiales de sus vidas. Después de 54 años sin ningún tipo de relación, padre e hijo se han reconciliado y, felices y muy emocionados, presumían, el pasado 14 de febrero, por primera vez de su acercamiento en el homenaje que el veterano diestro recibía en el 20 aniversario de su nombramiento como Califa del Toreo.

En estos días, se ha recordado que en la negativa de El Cordobés padre a reconocer a su hijo habría pesado mucho la que fue su mujer durante 40 años, Martina Fraysse, de la que se separó en 2016. Se especula que ella habría puesto trabas a que el torero tuviese relación con Manuel Díaz, fruto de una relación extramatrimonial con María Dolores Díaz.

Martina Fraysse atendiendo a la prensa en su discreta reaparición pública. Europa Press

Extremo que ahora la exmujer de Manuel Benítez ha querido desmentir, dejando claro que se alegra del acercamiento que el veterano torero ha tenido con su hijo. "A mí me parece todo bien, pero no voy a dar más explicaciones. Me he alegrado por ello, creo que era tiempo", ha confesado, asegurando que la parece "estupendo" que ambos estén felices tras haber dejado a un lado sus rencillas.

Sin embargo, a Martina Fraysse parece no haberle hecho mucha gracia el contexto en el que se han producido las primeras imágenes públicas de padre e hijo, ya que, según reconoce, "creo que le ha quitado protagonismo a lo que era el acto en sí, que era un reconocimiento a Manuel Benítez".

"Era para mí lo más importante, creo que se merece todo lo que se haga. Y el encuentro, muy bien, pero el protagonista era Manuel Benítez", ha añadido, en lo que parece ser una pulla a Manuel Díaz por acaparar toda la atención en un día especialmente emotivo a nivel profesional para el Califa del Toreo.

Con ironía, la exmujer de El Cordobés también ha negado que ella haya sido quien haya impedido la reconciliación entre padre e hijo: "Claro, yo tengo la culpa de todo. La gente que piense lo que quiera. Yo estoy en mi sitio y ya he dicho lo que tenía que decirle. Punto".

