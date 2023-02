1 de 10

Si hay una mujer, en el mundo televisivo, que lo ha pasado francamente mal en los últimos meses, esa es Alicia Peña. La esposa del ex Guardia Civil y colaborador Jorge Pérez se vio envuelta, de forma indirecta, en una complicada vorágine mediática tras el flirteo de Jorge con Alba Carrillo la pasada Navidad. Peña ha estado callada, encerrada en casa y sin conceder declaración alguna.

Se ha refugiado en el trabajo y en el apoyo de sus grandes amigos. Una de esas amistades, desconocida hasta la fecha, es la que la une a la presentadora, y excuñada de Ana García Obregón, Paloma Lago. Así lo ha hecho público la propia Alicia: "La vida siempre te recompensa si haces tu camino con coherencia y autenticidad, siendo buena persona e intentando hacer un mundo bonito… Eso es lo primero que me enseño mi gran maestro, mi abuelo Emilio que ya no está con nosotros en este plano".



Y ha añadido: "He tenido siempre muy presente sus palabras y lo compruebo cada día. Durante estos meses duros y muy difíciles para nosotros la vida nos ha traído a ángeles que nos han dado de la mano…uno de ellos es esta bella mujer, Paloma Lago, quien ha sido un gran apoyo. Te quiero mucho y muchas ganas de compartir mucho. GRACIAS por todo". Lago le ha contestado: "Tu buen corazón me ha conquistado, Alicia. Y siempre mostrando tu mejor sonrisa, así eres tú, una leona valiente".