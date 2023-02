Miki Nadal, sobre el embarazo de su ex, Carola: "A mi hija es lo más bonito que le puede pasar"

Miki Nadal (55 años) está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Comprometido con la diseñadora Helena Aldea (34), con la que lleva dos años de relación, el presentador se convertía en padre de su segunda hija, Galatea -tiene una niña de 7 años, Carmela, fruto de su matrimonio con Carola Escámez (36)-, el pasado mes de octubre. Hoy, confiesa que no puede estar más feliz con sus tres amores.

Y si la suerte le sonríe a Miki, también lo hace a su exmujer, Carola, quien hace 10 semanas anunciaba su compromiso matrimonial con su novio, Roberto Martín, y ahora acaba de revelar que, siguiendo los pasos del humorista, en tan sólo unos meses ampliará la familia, y le dará una nueva hermanita a su pequeña Carmen.

"¿Existe algo más mágico que dos corazones latiendo al mismo tiempo en el mismo cuerpo? Si todo va bien, muy pronto seremos cuatro", ha compartido Carola en sus redes sociales, acompañando la feliz noticia con un collage de imágenes entre las que se ve la prueba de embarazo positiva, las primeras ecografías de la que será su segunda hija y una incipiente barriguita de la que presume, orgullosa.

Una excelsa noticia sobre la que Miki se ha pronunciado ante los medios de comunicación en las últimas horas, confesando que está encantado porque Carmela vaya a tener una nueva hermana: "Que mi hija tenga una hermanita me parece lo más bonito que le puede pasar, ya le di yo una. El año pasado no tenía ninguna y ya tiene dos. Yo, feliz; todo lo que sea felicidad para mi hija me viene muy bien".

Y añade, a modo de reflexión: "Por una hija se hace lo que haga falta y la llegada de un hijo siempre es una alegría". Respecto a cómo se organizan Helena y él desde que nació Galatea -teniendo en cuenta que su pareja tiene su negocio en Alicante y él su trabajo en Madrid-, el comunicador asegura que se "apañan" como pueden: "Ella va y viene. Voy y vengo yo. Ella tiene el trabajo allí y yo aquí la mayoría...".

Con gran sentido del humor, su sino de vida, Miki apostilla: "Así que la pequeña me ha salido muy viajera, que a las tres semanas ya estaba dando vueltas. (...) La verdad es que estoy bastante feliz". En la línea del embarazo, Nadal también ha opinado del estado de buena esperanza por el que atraviesa su gran amiga Cristina Pedroche (34).

La presentadora y el chef Dabiz Muñoz (42) están esperando su primer hijo, y como revela Miki Nadal su compañera en Zapeando lo lleva muy bien, y no le hacen falta consejos: "Ella es muy estudiosa, entiende muy bien su cuerpo y no le hacen falta. Al principio lo pasó mal por la revolución hormonal, pero yo la veo muy feliz y está muy bien".

Su segunda paternidad

El humorista Miki Nadal y su pareja sentimental, Helena Aldea, están viviendo el que, de seguro, es el momento más dulce y especial de sus vidas. Fue el 14 de octubre de 2022 cuando la pareja pudo hacer realidad su sueño de convertirse en padres de su primera hija en común, Galatea.

Sea como fuere, a sus 55 años Miki Nadal está comprobando lo bello y gratificante que es ser padre, pero también la parte menos agradable, a la luz de sus recientes declaraciones en un acto público: la del paso del tiempo. Si bien ha admitido que "la paternidad a estas edades rejuvenece mucho", no esconde que la llegada de Galatea ya le ha "pillado mayor", como se recogió hace un tiempo en Divinity.

Eso sí, Nadal se encuentra apurando el tiempo al máximo para no perderse nada de la recién nacida. Para el colaborador, no existe en el planeta Tierra mejor plan que "estar con una hija y pasar la noche del sábado entre lloros y caquitas".

Galatea se porta muy bien, "llora poco" y está "engordando, durmiendo mucho y creciendo", según manifestó Miki tiempo atrás. También detalló cuáles son sus funciones y el reparto de tareas con Helena: "Yo le doy el biberón de las doce y el de las tres de la mañana y su madre el de las seis y las nueve".

