Es Día de Reyes y los famosos los celebran con sus mejores regalos. En el caso de Marisa Martín-Blázquez es su madre, la protagonista de su último post. La televisiva muestra su foto y comparte la sorprendente carta que le escribió y le dejó escondida en un armario. "De repente, apareció un sobre. Fuera estaba escrito, con la letra de mi madre, mi nombre. No sabía cómo había llegado allí. Antes de abrirlo pensé. Y pensé. No sabía qué me iba a encontrar dentro. Deduje que lo había puesto ella allí para que lo encontrara algún día. Abrí el sobre. Lo primero, fui a leer el final: 'Te quiero muchísimo. Mamá. 06.01.17'", cuenta la colaboradora.

"El día de Reyes… Es tradición juntarnos todos para intercambiar los regalos y almorzar juntos. Mamá –pensé– debió dejarlo ese día ahí", añade Marisa, quien no tiene problema en dejar al descubierto las palabras de su madre. Su progenitora no hace más que destacar sus atributos: "Es la fuerte de la familia, es la que quiere en silencio, es la que ayuda al que necesita...".