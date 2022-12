8 de 11

El jurado más simpático y querido de Got Talent ha recibido el premio de su vida, el que sin duda mayor ilusión le hace y quizá no esperaba. Así lo anuncia: "Hoy me han nombrado Hijo Predilecto de la Ciudad de León. No puedo estar más feliz. Gracias por el cariño que me brindan por la calle y por actos como este. Orgulloso de ser leonés. ¡Viva León!". Un reconocimiento más que merecido porque Dani Martínez lleva su tierra por bandera.