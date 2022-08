Jorge Javier Vázquez reaparece para compartir su emocionante visita a Machu Picchu antes de su ingreso

El pasado martes, 16 de agosto de 2022, Jorge Javier Vázquez (52 años) dio un gran susto a sus familiares, amigos y seguidores cuando desveló en sus redes sociales que había sido ingresado, durante sus vacaciones de verano, en un hospital de Perú. El motivo de este ingreso de urgencia se debía al "mal de altura" que padece.

"Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más. Porque el lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura", explicó el catalán, para añadir: "cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y ¡qué se yo! Una fiesta".

Vázquez acompañaba su texto con varias imágenes suyas, pero una de ellas llamó especialmente la atención al verlo postrado en una silla de ruedas y con gafas nasales. En el escrito detallaba Jorge Javier que había podido, al menos, visitar Machu Picchu aunque "chutándome oxigeno cada diez minutos". Prometió compartir esa imagen con sus seguidores y en las últimas horas lo ha cumplido.

El presentador estrella de Mediaset España aparece, de pie, sonriente y en buena forma, posando para la cámara con las espectaculares vistas de la obra maestra de la arquitectura de fondo. Quién le iba a decir a Vázquez que, pese a la falta de oxígeno que ya entonces sentía, iba a verse obligado a ingresar de urgencia días u horas después. "Valió la pena. Pelos de punta", postea el comunicador junto a la imagen.

Muchos compañeros de profesión, amigos y conocidos han reaccionado a la publicación del conductor de Sálvame. Rostros como Nuria Roca (50), Carla Antonelli (63) o el director David Valldeperas (48) han posteado sus impresiones: "Cuídate mucho", "Quien la persigue, la consigue", "Eres un crack", "Espectacular", "Espero que ya te sientas mucho mejor de salud para que puedas seguir disfrutando del Perú, somos un país con muchos lugares por descubrir".

Este no es el primer problema de salud al que se enfrenta Jorge Javier de un tiempo a esta parte. A finales de 2021, Vázquez sufrió varios problemas de salud que lo obligaron a cancelar su obra de teatro, Desmontando a Séneca.

Jorge Javier Vázquez en silla de ruedas en Perú.

A mediados de noviembre del pasado año, el catalán suspendió una presentación en el Teatro Guerra de Lorca en Murcia a causa de una laringitis aguda que lo mantuvo 10 días "fuera de servicio". Así lo desveló él mismo ante la preocupación que generó entre la audiencia. Lo mismo ocurrió en septiembre, cuando anuló su show en el Teatro Bretón de Logroño por una "indisposición".

El 16 de marzo de 2019, el catalán sufría un ictus y un aneurisma tal y como desvelaba él mismo en un post en su blog de Lecturas días más tarde. Como consecuencia, tuvo que cancelar la obra con la que estaba girando en ese momento, Grandes éxitos. "Diagnóstico: aneurisma congénito que ha desembocado en una pequeña hemorragia. Ha sido leve. Podría haber sido peor. Muchísimo peor", contaba el presentador estrella de Mediaset, que con el tiempo se recuperó para subirse de nuevo al escenario y recibir la mejor de las recompensas: el aplauso del público.

Pese a su gran pasión por el teatro, en marzo de 2022 Jorge Javier bajaba el telón de su obra. El Teatro Reina Victoria de la capital de España acogía la función desde principios de enero, tiempo durante el que el presentador ha mostrado a su público -entre los que han pasado muchos rostros conocidos de la televisión, la interpretación e incluso la política- su talento sobre las tablas.

Pero el pasado 13 de marzo el comunicador cerraba esa etapa artística con gran pena, pero también con ganas de retomar su vida más personal. El de Badalona pretextaba querer descansar, pues embarcarse en el mundo del teatro fue una experiencia "increíble", pero agotadora. Tras dos años sin tener un fin de semana libre debido a las actuaciones, Jorge pensó en recuperar su tiempo de ocio, sin hacer planes de futuro pero, sin pensar tampoco en retirarse del universo teatral.

