2 de 10

La presentadora ha desvelado cómo creó su vestido de novia para casarse con el inspector de la Policía Nacional Sergio Fontecha: "Podría ver en bucle este vídeo resumen de lo que fue la creación de mi vestido de novia. Ha sido un proceso apasionante liderado por un grupo de mujeres talentosas que ha mostrado un entusiasmo, una ilusión y una dedicación muy superior a lo que esperaba. No modificamos diseños existentes, se creo de 0, desde el inicio, habiendo hecho muchas pruebas para saber qué me quedaba bien y qué me gustaba. Me he dejado guiar por su experiencia, buen gusto y sabiduría, teniendo claro que su objetivo siempre fue conseguir el vestido perfecto para mí. Y lo consiguieron".