Los planes de verano de Nacho Palau con sus cuatro hijos y un inesperado apoyo a su madre en la enfermedad

El escultor Nacho Palau (51 años) continúa batallando contra el hambre y las inclemencias que se viven en Cayos Cochinos, la isla donde se graba el programa Supervivientes 2022, amén de librar con las polémicas entre compañeros. El que fuera expareja del cantante Miguel Bosé (66) -y padre de dos de sus cuatro hijos- está demostrando unas grandes dotes de supervivencia.

Palau, pese a sus miedos iniciales, se está erigiendo como un potente finalista y posible ganador del espacio selvático estrella de Telecinco. Allí, en Honduras, además de su parcela como concursante, Nacho está abriéndose en canal y dejando entrever aspectos de su vida familiar y de aquella historia de amor que vivió con Bosé y que desembocó en "pesadilla", según sus propias palabras.

También se ha emocionado Palau hablando de sus cuatro hijos: los dos que viven con él en Chelva, Valencia -Ivo y Telmo-, y los que están en México junto a Miguel Bosé -Diego y Tadeo-. Los echa en falta cada día, pero EL ESPAÑOL ha podido confirmar que se le tiene organizada una gran sorpresa a su vuelta a España.

Nacho Palau en una fotografía tomada en los juzgados, en octubre de 2020, en Madrid. Gtres

Así, los abogados de ambas partes -Nacho y Miguel sólo se comunican a través de sus letrados- han acordado que Diego y Tadeo vuelen a España "en las próximas semanas" y se instalen en la casa familiar de Chelva junto a sus hermanos, su abuela, Lola Medina, y el entorno más cercano al escultor Palau. Los cuatro niños no sólo se reencontrarán, entre ellos y con su padre, también "pasarán gran parte del verano juntos".

Este acuerdo entre Miguel Bosé y Nacho Palau pertenece a un pacto al que ambas partes llegaron hace tiempo, cuando el valenciano regresó a España desde México. Se trata de un convenio a largo plazo, donde estipularon, "de forma equitativa", las visitas familiares, tanto en España como en México.

Nacho Palau dejó dicho antes de partir a Supervivientes que su único deseo era ése: que a su vuelta pudiera pasar tiempo con sus cuatro hijos, a los que pretende "llevar de viaje a un sitio muy emocionante". En su intención también está que los pequeños "den todo su cariño a la abuela Lola, que está pasando un momento delicado. Ivo y Telmo no sabes lo inteligentes que son y el amor que le dan día a día", apostilla la fuente consultada.

Lola Medina fue diagnosticada de cáncer de pulmón hace unos meses y, como contó en su entrevista de Diez Minutos, la enfermedad ya ha quedado atrás. Toca ser positivos aunque prudentes, sostiene la persona con la que se telefonea. Ella está esperanzada y con ganas de luchar y de mirar al futuro. Por ella misma, pero, sobre todo, por su hijo y sus nietos. "Sabe que hace falta y ése es un impulso grande. Está muy optimista y fuerte, aunque ese miedo nunca se te va".

Está muy bien arropada y atendida por su gente, su familia y amigos, y ese núcleo que supo crear en Chelva, que no la deja sola en ningún momento. EL ESPAÑOL ha podido conocer que hay una persona, en especial, de la familia Bosé que ha estado muy pendiente y preocupada de su evolución en la enfermedad. Esa persona es Lucía Dominguín (64), hermana de Miguel, y "gran amiga y familia" para Nacho Palau.

Lucía ha seguido muy de cerca el estado de salud de Lola Medina desde el diagnóstico, bien en contacto con ella o directamente a través de su hijo Nacho, antes de su desconexión hondureña. También ve a los pequeños Ivo y Telmo siempre que quiere, y sus visitas a Chelva -o en un punto intermedio con respecto a su casa- son frecuentes. No es el único miembro de los Bosé que tiene relación con Palau y su familia.



El amor de Nacho Palau

Nacho Palau trabajando como escultor de cerámicas en una imagen de sus redes.

En lo que respecta a la situación sentimental de Nacho Palau, este periódico ya informó hace unas semanas que el escultor está ilusionado. Así lo corroboró una buena fuente a este medio. Existe una persona que ha provocado que Palau "vuelva a sonreír por primera vez en mucho tiempo". Un dulce momento perfectamente compatible con su condición de hombre libre y sin compromiso.

No se deslizan mayores detalles de la identidad de esta persona, sólo que vive en Valencia y "comparten los mismos gustos". El informante se mostró prudente, pero sostuvo: "Hombre, Nacho es un tío joven, atractivo y que llama la atención. Normal que se le acerquen". Ahora, este medio ha podido conocer que ambos comparten "su gusto por la cerámica", y este hombre que le ha devuelto la ilusión al valenciano está "muy metido ya en la familia de Nacho".

Palau ha pasado años difíciles, convulsos, duros, en los que ha sufrido "lo indecible" con respecto al tema de sus hijos. Ha tenido que rehacerse desde cero, buscar trabajo y sacar adelante a los suyos, con la ayuda inestimable de su madre, Lola Medina.

Mientras que la situación judicial con Miguel Bosé continúa su curso, Nacho va dejando atrás lo peor, la negritud, y se abre paso una etapa de esperanza. Está "en uno de sus mejores momentos". Reflexiona alguien que lo aprecia mucho: "Lo mejor que le puede pasar en este momento es que el amor llegue a su vida y lo trate como se merece".

En lo que respecta a su contencioso con Miguel Bosé, se deslizó que el cantante pidió a su abogado que siga de cerca el concurso de Palau, por si en sus manifestaciones existe alguna lesión a su honor e imagen.

"Es una medida lógica dada la tensa situación que viven. A Miguel le da lo mismo lo que haga Nacho, pero quiere asegurarse que no se diga nada que no es porque se da por hecho que hablará, ¿no? Si no, ¿de qué?", informó alguien próximo al intérprete de Amante bandido.

