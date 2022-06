Concha Spínola será enterrada en el cementerio de Azuaga separada del gran amor de su vida

La muerte de Concha Spínola, víctima de un infarto, aún tiene en shock a la familia por lo inesperado del desenlace. Su corazón no ha podido superar la tristeza por la muerte de su marido, Miguel Báez 'Litri', que fallecía dos semanas antes, pero sorprendentemente no será enterrada junto a él en el cementerio de la Soledad en Huelva, sino en su tierra natal.

Así lo ha confirmado EL ESPAÑOL en comunicación con el ayuntamiento de Azuaga (Badajoz), donde informan de que las cenizas de Concha llegarán el miércoles 8 de junio al cementerio municipal de la localidad para recibir sepultura en el panteón familiar. Allí es donde reposan los restos de su padre, fallecido en el año 1980. Sus hijos y demás allegados se desplazarán desde Madrid para darle el último adiós de manera íntima.

Como íntimo fue también el velatorio, instalado el lunes 6 de junio en el madrileño tanatorio de San Isidro, que tuvo lugar a puerta cerrada en una sala de la primera planta. Se acercaron amigos cercanos de la familia, muchos de ellos profundamente emocionados. Nadie esperaba esta triste noticia, pues la madre de 'El Litri' (53) se encontraba bien de salud.

Concha, en el entierro de su marido hace unos días. Gtres.

En la capital también se oficia una pequeña misa antes de que los restos mortales de Concha Spínola viajen a Badajoz, donde se prevé que haya una misa funeral en la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Azuaga para darle el último adiós. Aunque en un principio se barajó la posibilidad de que fuera enterrada en Valladolid, donde está la tumba de su madre, Julia González-Cocho Soldevilla, o en Huelva, junto al que fuera su gran amor, finalmente se ha decidido que sea en la provincia que la vio nacer.

Personas allegadas a la fallecida han contado cómo fueron las últimas horas de Concha, según informa Vanitatis. El día anterior estuvo con su hermana Mayte (78) y su hija Rocío en casa de unos amigos en El Plantío (Madrid). Allí comentó que tenía dolores musculares, aunque lo achacó a la tensión vivida en los últimos días tras la muerte de su marido. Se fue a su casa de la calle Alcalá y se acostó. Mientras dormía le sobrevino el infarto que acabaría con su vida.

Lo cierto es que perder a su marido fue un golpe que su corazón no ha podido resistir. Días antes, algunos amigos comentaban lo siguiente: "Ha sido muy duro para ella. Toda la vida juntos desde que se conocieron, a los 15 años. Poco a poco irá remontando. Tiene una familia fantástica que no la deja sola y unos hijos que están pendientes". No ha podido ser.

