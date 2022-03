Tatiana, la pareja ucraniana de Quique San Francisco, relata la difícil situación que vive su familia

El pasado 1 de marzo se cumplió un año del fallecimiento de Enrique San Francisco. Una triste pérdida que conmovió al mundo del entretenimiento, pero sobre todo, a quienes formaron parte de su día a día. Entre ellas, Tatiana Muravyova Popova, la ucraniana con la que pasó los últimos 19 años de su vida.

Aunque siempre llevaron su relación con discreción y Tatiana se mantuvo alejada de los focos, un año después del fallecimiento del humorista ha querido romper su silencio. Y es que el primer aniversario de la muerte de San Francisco, ha coincidido con la guerra entre su país de origen y Rusia.

"No hay palabras para describir el sufrimiento de mi pueblo. No tengo derecho a hacerlo, pero no puedo dejar de llorar", ha expresado Tatiana en una entrevista con la revista ¡HOLA!

Quique San Francisco junto a su pareja, Tatiana, y Pablo Motos. Instagram

Aunque ella se encuentra en España, no puede dejar de pensar en la terrible situación que viven sus compatriotas y su entorno más cercano. "Nadie de mi familia ha querido abandonar Ucrania", ha expresado. "La que más me preocupa es mi hermana Marina. Vive en Kiev, al norte de la ciudad, en un edificio de 10 plantas, y tiene miedo, pero es más grande la fuerza y decidió quedarse al lado de los que luchan. A veces, durante nuestras videollamadas, puedo escuchar las sirenas antiaéreas. Su refugio está en el sótano de la casa", ha añadido la que fuera pareja de Quique San Francisco.

Mientras tanto, desde nuestro país, Tatiana ayuda como puede a quienes se encuentran en la primera línea de la guerra. "Soy una más de las mil personas que integran la comunidad ucraniana en la parroquia del Buen Suceso", ha comentado en la revista. En medio de su labor humanitaria, ha donado la silla del fallecido humorista. "Es una reliquia, conoce los escenarios de toda España y a Quique le hubiera gustado", ha desvelado.

Quique San Francisco durante un evento en Madrid. Gtres

Durante su conversación, Tatiana también ha hablado sobre cómo recordó al que fuera su pareja un año después de su partida. Si bien fue difícil rendirle homenaje porque ahora sus pensamientos están con su país, la ucraniana no pasó por el alto el aniversario de muerte de San Francisco. "Me reuní con un pequeño grupo de amigos. Tomamos unas cervezas en su memoria. Lo que más le gustaba. Lloramos y reímos recordando su legado, el don que tenía de levantar al público, las anécdotas compartidas, su humanidad, su sensibilidad, su cultura, la capacidad de hacer reír. Quique, que solo disparaba sonrisas al corazón, siempre te quería hacer feliz", ha explicado.

Tatiana Muravyova Popova y Enrique San Francisco mantuvieron una relación por 19 años, hasta que el 1 de marzo de 2021, el humorista falleció tras varias semanas ingresado en el hospital a causa de una neumonía. A pesar de su partida, su recuerdo sigue vivo en la memoria de su última mujer. "Nadie me puede hacer reír como él. Era pura improvisación, no había manera de organizarse, vivía al segundo y lo celebraba todo casi siempre por adelantado", ha expresado la ucraniana, quien todavía tiene las cenizas del actor en casa. Está a la espera de una confirmación para llevarlas al cementerio gótico de Comillas, donde tenía una casa de su familia materna.

