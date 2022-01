3 de 10

La presentadora ha desvelado que ha dado positivo en Covid: "+ …pues por aquí me voy a quedar un rato… Realidad que hay que afrontar… compromisos que hay que suspender… proyectos que hay que retrasar… trastornos que ocasionas a taaaanta gente…

Lo primero, la salud, protección máxima y aislada para no perjudicar… yo me encuentro bien así que aprovecharé para arreglar cajones y poner cosas en orden… ¡Cuídense!".