10 de 10

La colaboradora ha confesado que no ha tenido unos días muy fáciles y se ha sentido sensible y débil, pero también ha revelado cuál es su 'truco' en esos momentos: "Esta semana he estado revuelta, con bajones y subidones, pero sin juzgarme lo más mínimo. Trato de aconsejarme siempre como si lo hiciera con mi mejor amiga, de forma empática , cuidadosa, con amor, con positividad y relativizando lo que venga. Sabiendo que soy humana, y la cagaré mil veces, pero también acertaré otras tantas. No pretendo sacar un diez al final del día, pretendo sentirme orgullosa al final de semana, que es mucho más fácil".