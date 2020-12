1 de 4

Isabel Pantoja copa la portada, pero esta vez el contenido de la noticia no trata sobre ella sino sobre la persona que no se separa de su lado, y no es su hermano Agustín. La tonadillera hace su día a día, según la publicación, con una persona que ejerce de ama de llaves de Cantora y que siente absoluta devoción por la cantante. Ella guarda todos los secretos de Pantoja y escucha todas sus confesiones, al mismo tiempo que la aconseja en la actual guerra con su hijo Kiko. En otro orden de cosas, en la primera plana también hay hueco para una entrevista a la presentadora Lara Álvarez, en la que asegura que "ahora quiere un amor inteligente"; y en otro espacio, la revista recoge la dura confesión de la actriz Lydia Bosch sobre su cáncer de piel.