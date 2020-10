1 de 4

En primera plana la revista publica la imagen del actor Miguel Ángel Silvetres con su fugaz novia, Claudia Ruiz. También Cristiano Ronaldo, que permanece aislado tras dar positivo por Covid. Pero la noticia más llamativa es la que involucra a Lourdes Ornelas en una guerra con el club de fans del fallecido Camilo Sesto, padre de su único hijo. Según se lee en la publicación, el presidente del club cuenta el veto que sufrieron por parte de la mexicana: "Por el primer aniversario de la muerte de Camilo, quisimos hacer unas camisetas que se vendían por 10 euros, de los cuales nosotros no ganábamos nada. De hecho, el club redirigía a los fanes a worket.es para que la compraran directamente. Pues bien, la señora Ornelas nos ha dicho que no quiere que se vendan ni tan siquiera que se regalen, por lo que hemos tenido que pedirle a la empresa que las hacía que no las fabrique más".