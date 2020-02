Última hora sobre el estado de salud de Álex Lequio tras su segundo ingreso en una semana

Álex Lequio (27 años) continúa ingresado en la Clínica Ruber de Madrid desde el pasado viernes y en todo momento ha estado acompañado por sus padres Ana García Obregón (64) y Alessandro Lequio (59). El joven se encuentra bien, tal y como ha manifestado su madre, pero continúa hospitalizado para empezar un nuevo ciclo de su tratamiento contra el cáncer.

Pese a que esta ha sido la segunda vez en una misma semana que el joven ha ingresado en la clínica, sus padres explicaron que el primer ingreso se produjo debido a una gastroenteritis que la propia Ana le había contagiado.

Con unas gafas negras que ocupaban parte de su cara, un cómodo traje de chaqueta color beige y zapatillas blancas, la actriz Ana Obregón acudía esta mañana a primera hora a visitar a su hijo. La intérprete entraba con prisas a la Ruber sin hacer declaraciones sobre el estado de salud de su hijo pero con buen humor.

Ana Obregón visitando a su hijo. Gtres

La semana pasada, Ana Obregón dejaba claro que no había sido una recaída. Unas palabras tranquilizadoras que también secundó su expareja Alessandro: "No hay nada que decir, mi hijo está bien, está tranquilo y ya está. No tiene nada que ver con una recaída, Ana está maravillosa como siempre. Estamos bien, todos bien. No puedo decir más, muchas gracias".

En enero, Álex parecía haber recuperado la calma en su vida. "Esta semana me han dado la condicional", comentaba el joven en las redes. "He aprovechado para hacer una ruta con motivo de conocer a los cuatro artistas que van a participar en PETart", un evento en el que llevaba varios meses inmerso y le hacía mucha ilusión, tal y como él mismo reflejaba.