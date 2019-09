Primeras palabras de Carola Baleztena tras anunciar que ha perdido al bebé que esperaba

Emiliano Suárez (43 años) y Carola Baleztena (39) están viviendo un momento muy doloroso, después de que hace unos días desvelaran en sus redes sociales que han perdido el bebé que estaba en camino cuando se encontraba en su sexto mes de embarazo. Una situación que ha marcado un antes y después en sus vidas y por la que han decidido alejarse un tiempo del panorama mediático para poder sobreponerse de este varapalo.

Esta pérdida llega después de un verano en el que el matrimonio se ha mostrado radiante de felicidad ante la que iba a ser la próxima llegada de un nuevo miembro a la familia. Además, la propia actriz era la encargada de anunciar hace dos semanas el sexo del bebé que esperaban. Ahora solo queda refugiarse en la bonita familia que ya tienen.

Desde que hicieran pública la situación, la pareja ha recibido un gran número de apoyos entre sus familiares y amigos, pilares fundamentales en estos momentos para poder superar este duro golpe. Por ello, Baleztena ha querido agradecer públicamente todas las muestras de cariño recibidas en los últimos días.

"M U C H A S G R A C I A S. Solo se me ocurre volver con esta sonrisa. La que habéis conseguido sacarme con las miles de muestras de cariño y amor recibidas. Vuestras conmovedoras historias y mensajes de animo y fuerza, de verdad nos han llenado el corazón. Gracias Gracias y Gracias a nuestras familias, amigos, medios de comunicación y a las tantísimas personas que no nos conocen y no han dudado en mandarnos todo el cariño del 🌍 Y a ti, el amor de mi vida, ya sabes que la vida a tu lado es infinitamente mejor. Sin tu verdadero amor, tu protección y tus mimos todo esto hubiera sido una auténtica pesadilla. GRACIAS, Emiliano ❤️ #Agradecida #Afortunada", ha escrito Baleztena en su perfil de Instagram.

