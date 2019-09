Kiosco rosa, en vídeo: las primeras fotos de Lara Álvarez y Andrés Velencoso juntos

Un miércoles más, las revistas especializadas en corazón han llegado a los kioscos y JALEOS ha hecho un repaso por las noticias más relevantes. La revista ¡HOLA! ha llevado hasta su página principal las primeras fotografías juntos del modelo Andrés Velencoso (41 años) y la presentadora Lara Álvarez (33). Fue este verano, después de que la comunicadora volviera de Supervivientes 2019, cuando fueron fotografiados por primera vez, aunque por separado, disfrutando de unos días en la Costa Brava.

La portada de la revista Lecturas apuesta por una entrevista a Antonio David Flores (43) cargando contra Rocío Carrasco (42). Y no solo eso sino que también lleva a María Lapiedra (34) desvelando la feliz noticia de su tercer embarazo, el primero junto a su pareja, el fotógrafo Gustavo González (54). La publicación Diez minutos ha rescatado de su archivo una entrevista sin publicar a Lourdes Ornelas, ex mujer del malogrado Camilo Sesto, en la que no deja al artista en muy buen lugar. Por su parte, la revista Semana pone el foco en la reina Letizia (47) y analiza las imágenes del vídeo viral en el que la esposa de Felipe VI (51) reprocha a su escolta que no la ha avisado de que tenía un escalón delante de sus ojos.

