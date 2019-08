La hija de Micky Molina sale en su defensa: "Se ha contado una realidad completamente falsa"

Andrea Molina (27 años), hija del actor Micky Molina (55), ha querido salir a la palestra para defender a su padre, quien hace cuatro días atropelló a una niña de 9 años cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La hija del intérprete ha querido compartir en sus redes sociales el comunicado que emitió la familia de la niña arrollada, donde alababan el comportamiento del actor; y ha querido contar su versión de los hechos.

"Hace 4 días saltó la noticia de que mi padre había atropellado a una niña de 9 años, que llevaba una tasa de alcoholemia de 0,90 y que rogaba a los familiares que no llamasen a la policía. A lo largo de la semana no sólo se ha hablado de estos hechos manipulados y distorsionados si no que, además, ha salido un presunto testigo contando una realidad completamente falsa.

No se debe coger el coche bajo ninguna circunstancia si se ha bebido, pero lo que tampoco se debe de hacer es exagerar, mentir, ni manipular las cosas por el simple hecho de querer vender o de crear morbo.

Me gustaría creer que vivo en un país donde existe un periodismo justo, profesional y de calidad. Un periodismo que se informa de los hechos cuando suceden las cosas y que no se hacen simplemente eco de lo que la primera fuente suelta al aire. Un periodismo que no coge a la primera persona que se hace llamar a sí mismo como "testigo" contando las cosas y la situación de una manera completamente distorsionada. Un periodismo que lo primero que hace es contactar inmediatamente con los implicados directos de lo ocurrido. Un periodismo que no miente, que tiene valores y que no pierde su moralidad a cambio del vender.

El actor Micky Molina en una imagen de archivo.

Me gustaría también que en mi país existieran más personas buenas y menos oportunistas que se suben al carro sin ni siquiera dar la cara. Me gustaría conocer a ese presunto testigo que relató como mi padre salía a alta velocidad en dirección hacia la niña y como rogaba que no se llamase a la policía. Me gustaría mirarle a la cara y preguntarle por qué ha querido dejar a mi padre de algo que no es. Me gustaría saber porque los medios de comunicación no tardan ni medio segundo en informar a todo el mundo sobre el presunto 'atropello' a una niña de 9 años pero todavía no se han hecho eco del comunicado que cuelgo yo por aquí de la familia de la niña explicando las cosas como realmente sucedieron.

Me dirijo por aquí a todos los increíbles y maravillosos periodistas que tenemos en nuestro país, sé que estáis, sé que existís. A los que estáis estudiando para serlo, por favor, nunca perdáis por el camino vuestras ganas de informar y de contar la verdad".

Hace cuatro días se conoció que Micky Molina había tenido un accidente de tráfico y había atropellado a una niña valenciana de 9 años en un aparcamiento de un restaurante en Santa Eulària, Ibiza.

Este lunes, el propio Molina apareció en Espejo Público para explicar cómo está viviendo este duro momento: "Lo lamento muchísimo. Estoy siguiendo la evolución de la niña. He ido al hospital para interesarme por ella y me voy a poner en contacto con la madre. Salía de comer y había tomado vino pero no estaba borracho como se ha dicho. Asumo las consecuencias. Estoy hundido pero doy gracias a Dios por que la niña solo tenga rasguños", ha desvelado el exmarido de Lydia Bosch (55).

