María Jesús Ruiz vence en 'GH DÚO' a Sofía Suescun, la reina de los realities

Noche intensa en la gala de Gran Hermano DÚO. Después de que el pasado martes se salvaran de la nominación Alejandro Albalá, Carolina Sobe, Fortu y Yoli, el duelo estaba más que servido con María Jesús Ruiz (35) y Sofía Suescun (22). La una frente a la otra. Dos grandes concursantes que, cada una con su trama, han movilizado la casa de Guadalix estas últimas semanas. Sin embargo, el público lo ha tenido claro: han expulsado a Sofía y han dado otra oportunidad a María Jesús.

Así las cosas, parece que la audiencia quiere seguir contando con la exmiss España en la casa y, con ella, su historia con Antonio Tejado (32). Y es que, desde que se fue Julio Ruz (36), la de Jaén y el sobrino de María del Monte (56) han iniciado un feeling especial y, de hecho, se han dado un casto beso que se suma a un despliegue de bromas, caricias y roces. Una situación que tiene al resto de compañeros de convivencia boquiabiertos. Para la mayoría de los seguidores del concurso, María Jesús ha demostrado con esta salvación -por segunda semana consecutiva- que no necesitaba a Julio para labrarse el programa.

María Jesús y Sofía minutos antes de la resolución de los votos. Mediaset

Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Sofía. Pese a haber ganado dos realities con anterioridad, la hija de Maite Galdeano no ha terminado de convencer a la audiencia en esta ocasión. Hay quien ya veía en los abucheos que le proferían desde plató en los últimos programas que Suescun no gozaba del cariño de antaño y que este jueves iba a hacer la maleta, como finalmente ha ocurrido. Sus idas y venidas sentimentales con Alejandro Albalá solo le han fortalecido a él como concursante, y penalizado a ella. "Sé que lo que tengo con Alejandro me va a perjudicar y el jueves me piro", aseguraba, abatida.

En un face to face de infarto desde el principio de la gala, las dos nominadas han tratado este jueves de limar asperezas sin éxito; la relación entre ellas no ha sido precisamente buena en estas semanas por culpa de Julio Ruz. Antes de su expulsión disciplinaria, el empresario mantenía una buena relación con la hasta ahora reina de los realities, hecho que molestaba a María Jesús. "Nunca entenderé cómo le hablas a alguien que me quiere echar", le recriminaba la andaluza a Juz en cada enfrentamiento. No hay que olvidar que ambas concursantes ya compartieron otro reality, Supervivientes, y su relación en él era igual de volcánica e insalvable que en este. En definitiva, dos enemigas íntimas que este jueves se han despedido. María Jesús ha vencido: ¿la nueva reina de los realities?

