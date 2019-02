Georgina Rodríguez: "Estoy destrozada por la pérdida de mi padre"

Georgina Rodríguez (25) ha roto su silencio y ha ofrecido una entrevista donde relata cómo está viviendo la muerte de su progenitor, Jorge Eduardo Rodríguez, que falleció la semana pasada a los 60 años de edad.

"Estoy destrozada por la pérdida de mi padre. Es muy duro decir adiós para siempre a la figura que te quiere, te apoya, te protege, te anima y te aconseja. Perder ese gran amor es algo que te desgarra por dentro. No hay palabras que expresen este sentimiento, como tampoco hay palabras que nos consuelen. Toda la familia está rota de dolor. Es un dolor que llega a ser incluso físico: una presión en el pecho, en el corazón... Pero, bueno, algo que nos tranquiliza es pensar que ya descansa en paz", explica Georgina a ¡HOLA!.

La portada de '¡HOLA!'.

Palabras que dejan entrever que no había tiranteces entre padre e hija. Desde hace años, diversos medios aseguraban que la relación entre Georgina y su progenitor era mala, hasta el punto de que llevaba mucho tiempo sin verle y que esta le desatendía. Unas informaciones que ahora desmiente con una entrevista en la que se muestra como una hija dolida, que ha perdido a uno de sus grandes pilares.

"Estar casi tres años postrado en una cama, sin poder hacer él solo ni lo más básico, no es vida. Hicimos cuanto pudimos por él, luchamos junto a él... Hasta que su cuerpo no pudo más. Ya estaba muy malito", añade. El padre de Georgina, que se desplazó hasta Argentina hace años, sufrió un grave ictus del que le quedaron importantes secuelas que le obligaron a estar hospitalizado desde entonces bajo el cuidado de un familiar argentino. El argentino no tenía movilidad ni podía hablar, según publicó entonces Daily Mail.

Georgina se desplazó la semana pasada hasta Argentina y, a pesar de lo mucho que se ha comentado que lo hiciera sola, la propia joven ha querido dejar claro que su prometido Cristiano Ronaldo (34) está siendo un apoyo fundamental: "Mi pareja siempre está a mi lado. Tengo su apoyo cada día. Me está cuidando mucho en estos momentos de triste y yo trato de estar fuerte por mis hijos y por él. Son la alegría de mi vida".

En cuanto a sus planes de boda, a diferencia de lo que se ha especulado sobre un posible enlace en los próximos meses, la joven deja claro que en estos momentos tienen otras prioridades: "Casi toda pareja se querría casar. Personalmente, me encantaría, pero es cierto que tenemos prioridades y muchas responsabilidad. Aunque, en un futuro, sería maravilloso convertirme en su esposa", asegura la joven Georgina.

Lo cierto es que el futbolista dedica la mayor parte del día a su trabajo: entrenamientos, viajes, esculpir su cuerpo en el gimnasio... Profesión entregada en la que, además, está teniendo ahora algunos problemas tras haber sufrido una importante derrota en la Juventus, al caer eliminados en los cuartos de final de la Copa de Italia.

Georgina, por su parte, distribuye su jornada entre el ejercicio físico, el cuidado de los pequeños de la casa (labor en la que destaca como toda una madraza y de la que deja constancia en sus redes sociales) y su trabajo como influencer respaldada por sus más de 9,2 millones de seguidores.

