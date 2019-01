Nuevo revés para Malú: obligada a pasar por quirófano

Malas noticias para Malú (36 años) y también para su público más fiel. La cantante ha anunciado este jueves a través de su cuenta de Instagram que, por causas de fuerza mayor, debe suspender la gira que tenía organizada por diferentes puntos de España. ¿El motivo? una lesión que sufrió en el tobillo derecho, que provocó la rotura de sus ligamentos. Esto le llevará a volver a pasar por el quirófano para operarse y recuperarse cuánto antes.

Ha sido la andaluza en primera persona la encargada de compartir el mensaje a sus seguidores, que, a los pocos minutos de leer la publicación, han querido mandar sus muestras de apoyo y cariño, deseándole a su vez una pronta recuperación: "Durante los ensayos de esta gira sufrí una caída que me generó una rotura de ligamentos en el tobillo derecho. Esta lesión requería cirugía, pero existía una alternativa conservadora. A día de hoy, me veo obligada a contaros que me tengo que operar", explica en la red social.

Por otro lado, la discográfica y la organizadora principal de sus conciertos, Live Nation y Riff Music, han querido mandar a todos los medios un comunicado confirmando la cancelación de la gira de la artista: "Malú será operada próximamente para solucionar la rotura de ligamentos que sufrió su tobillo derecho tras una caída durante los ensayos generales de la gira, lo que obliga a la artista a anular todos los conciertos programados".

Malú arrancó el pasado 9 de noviembre 'Oxígeno Tour' tras posponer su inicio por este inesperado contratiempo. En ese momento, aunque los médicos recomendaban la cirugía para asegurar una mayor estabilidad de la articulación, lo que la hubiese alejado de los escenarios durante medio año, la artista optó por llevar a cabo un duro e intenso tratamiento de rehabilitación y fisioterapia que le permitió estar de vuelta en unas semanas. Sin embargo, a pesar del esfuerzo, Malú tendrá que ser finalmente intervenida quirúrgicamente para así corregir la lesión.

Malú suspende su Oxígeno Tour para pasar por el quirófano JALEOS

