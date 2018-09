El 'edredoning' de Omar Montes y Techi, 24 horas después de la salida de Chabelita de 'GH VIP'

Omar Montes (30 años) y Techi (30) han protagonizado el último edredoning dentro de la casa de Gran Hermano VIP. La noticia no sería una sorpresa para nadie si no fuese por la importancia de quienes la protagonizan. El exnovio de Isa Pantoja (22) y la que fuera la mejor amiga de la hija de la tonadillera durante su breve estancia en el VIP no han desaprovechado la ocasión de darse besos, caricias y algo más bajo las sábanas. El resto de concursantes fueron testigos de cómo Omar y Techi, a altas horas de la madrugada y después de un masaje en la cabeza, se cubrían con el edredón y se regalaban sonoros zarandeos.

Omar y Techi en la cama. Telecinco

Estupefacto, Asraf Beno, amigo especial de Pantoja en sus dos semanas en Guadalix, comentaba: "Esto no puede ser real, ¿pero creéis que están follando?". En respuesta a su pregunta, Suso (25), deslenguado y directo, echaba en cara a Techi lo siguiente: "Yo soy Isa y no vuelvo a tener amigas como tú en mi puta vida, te has liado con Omar para irte de platós al salir, falsa".

Parece que la historia se repite. Cabe recordar que Techi Cabrera saltó a la fama por su relación con Kiko Rivera (34), hermano de Isa Pantoja, cuando ella tenía tan solo 12 años. Pasado el tiempo, Isa conoció a Alberto Isla (24). Juntos tuvieron un hijo y tras su separación, Techi y Alberto vivieron un tórrido romance que acabó en boda por la iglesia. Un matrimonio que duró exactamente 21 días. Entre tanto, Isa empezaba un idilio de idas y venidas con Fausto Cabrera, hermano de Techi.

Omar Montes y Techi durante el 'edredoning'. Telecinco

Olvidados los reproches familiares y las rencillas del pasado, las excuñadas ingresaban en la casa más famosa de España el pasado jueves 13 de septiembre y se convertían en íntimas: incansables compañeras, confesoras y casi hermanas. Isa declaraba a Techi sus sentimientos por Omar mientras que el reggaetonero, enfadado por el acercamiento de su pareja con el citado Míster Universo, entraba el pasado jueves como concursante oficial mientras su novia, sin las cosas demasiado claras, salía por la puerta como primera expulsada de la sexta edición de reality de convivencia.

Apenas horas después de que Omar entrase como concursante de pleno derecho y tras secar las lágrimas de Techi por la marcha de Isa, ambos acababan juntos, en la misma cama y disfrutando de una noche de desenfreno y pasión. A Isa le toca encajar de nuevo un duro e inesperado golpe por parte de un hombre de su vida o de alguien a quien consideraba amiga.

Omar y Techi, bajo el edredón.

[Más información: Chabelita rompe a llorar en directo al escuchar la llamada de Isabel Pantoja]