Alba Díaz presume de cuerpo en Ibiza junto a su madre, Vicky Martín Berrocal

Como no podía ser de otra forma, Alba Díaz Martín (18 años) también ha elegido la isla de Ibiza para disfrutar de unas divertidas vacaciones junto a su madre, Vicky Martín Berrocal (45) con la que mantiene una relación de lo más cercana. La joven aprovechó esta jornada en la playa para mostrarnos que es una verdadera it- girl luciendo un look muy en tendencia.

Alba Díaz en Ibiza. Gtres

La hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' (50) eligió un bañador en negro que combinó con un vestido de malla en color blanco de manga larga. Haciendo gala de la simpatía que la caracteriza, en todo momento se la vio de lo más sonriente y atenta con una amiga con la que disfrutó de la playa, eso sí, sin separarse de su teléfono móvil. Un dispositivo que Alba, además, utiliza como herramienta de trabajo; y es que a sus 18 años está arrasando en Instagram con casi 100 mil seguidores.

Más tarde se reunió a su madre para disfrutar de un paseo de lo más tranquilo acompañadas de unos amigos. Para la ocasión, Vicky escogió un vestido largo vaporoso con un gran escote en V con el que demostró estar en uno de sus mejores momentos en cuanto a forma física se refiere. Y no solo en Ibiza han estado madre e hija sino que tomaron un barco en dirección Formentera y el pasado domingo disfrutaron de un prolongado almuerzo en Beso Beach, una de las playas más concurridas de las Islas Pitiusas.

Alba Díaz, Vicky Martín Berrocal y su grupo de amigos en Ibiza. Gtres

Por el momento, la hija de la diseñadora aún no ha decidido cuál será su futuro profesional pero por lo pronto se codea con rostros muy conocidos con lo que comparte tiempo de Universidad y también de ocio. Entre su grupo de amigos íntimos se encuentra Lucía Rivera (19), hija de Cayetano Rivera Ordóñez (41) y Blanca Romero (42) o Felipe Froilán de Marichalar (19), sobrino del rey Felipe VI (50) con quien se rumoreó sobre una posible relación el pasado mes de octubre, algo que jamás se llegó a confirmar.

