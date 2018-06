Ana María Aldón, tras su estreno como diseñadora: "Vamos a ponernos con la boda"

Este pasado lunes ha sido un día muy importante para Ana María Aldón y es que después de tres años de esfuerzo y dedicación en los estudios de diseño de moda, pudo exponer uno de sus primeros diseños en un desfile de lo más especial junto a sus compañeros de promoción.

Como no podía ser de otra forma, Ana María contó con el apoyo incondicional de José Ortega Cano (64 años) y es que el diestro y la diseñadora se mostraron de lo más cariñosos y cómplices durante toda la velada. Aunque los grandes ausentes de la noche fueron Gloria Camila, José Fernando y el pequeño José María.

Los hermanos del diestro sí que acudieron a la cita y es que pudimos ver a Aniceto y Mari Carmen, Conchi Ortega Cano y la persona encargada del cuidado del hijo de la pareja, Marina. Además de los familiares, también amigos de Ana María acudieron a la cita como fue el caso de Mari Ángeles Grajal y Jaime Ostos o Marilí Coll.

Orgullosa de todo el trabajo que ha realizado, Ana María comentó que ahora sí que se van a poner manos a la obra con los preparativos de la boda y es que confesó que están barajando tres fechas como posibles días del enlace. Aunque no quiso revelar muchos detalles de cómo será el día, sí que comentó que la boda tendrá lugar en Madrid y que será una boda civil.

¿Cómo ha vivido estos días?

Con mucha ilusión, son tres años estudiando para este momento y para los venideros. Mucha ilusión, ganas, tesón...

Emulando el ámbito taurino, entra por la puerta grande con un vestido de novia

Claro, es lo que me gusta, me gusta novias, fiesta, vestuario de teatro, por eso la unión con Emilio.

¿Alguna idea para la suya?

Es que no he terminado la carrera todavía, hasta el día 26 nada.

¿Pero le gustaría diseñar el suyo?

Vamos a ver. Tenemos que hablar.

Le ha inspirado en lo religioso

Sí, en la fe, en la religión, en el respeto y en la humildad.

¿Gloria le ayudó mucho en todo esto?

No, Gloria no.

Pero le ha apoyado y le gusta aconsejar en este sentido

Pero Gloria no vive ni en casa, Gloria está en primero, no tiene...

Es un sueño hecho realidad

No me imaginé nunca que iba a poder realizarlo, él me veía esa cara de ilusión y yo decía qué bien, poder estudiar eso, yo veía una oportunidad grandísima. Cuando me preguntó yo le dije, yo no puedo. Al día siguiente ya estábamos allí para hacer la matrícula.

La fecha de la boda

Ahora nos vamos a poner. Ya no hay escapatoria.

Se había hablado después de verano

Nos vamos a poner ya con el tema.

¿Este año?

Sí, claro, será este año.

Habían dicho octubre

¿Pero yo? Soy yo la que se casa, tengo que decirlo yo, tenéis que esperar a que lo diga yo o él.

¿Una fecha aproximada?

En cuando hable con Emilio para el vestido.

¿Ya están con los preparativos?

No, pero vamos a empezar ya.

Hoy hemos echado mucho de menos al pequeño José María

Ya, no puede venir, no puede asistir aquí.

Decía José que era un buen regalo para su hijo de cinco años acudir a la boda de sus padres

Sí, lo pide. Lo hacemos por él.

"Ahora mismo no me planteo ser madre"

¿Qué papel tendrá él?

Algún papel habrá que darle al niño.

¿Quiere ser de nuevo madre?

Ahora mismo no me lo planteo, voy a hacer un máster este año. Máster y tripita es incompatible.

¿Alguna personalidad a la que le gustaría vestir?

No lo he pensado, el target mío no lo he pensado. Me encanta lo que hace Emilio, soy muy fan de todo lo que hace, le sigo hace mucho.

Lo mismo la vemos en la Fashion Week

¿No me crees capaz?

¿Gloria le ha pedido algún consejo?

No. La verdad es que no.

Ortega Cano comentaba que tienen un taller en casa, en el sótano.

Yo soy la vecina de abajo. Me llaman la vecina de abajo.

Gloria comenzó el curso, lo dejó y comenzó otra vez

Sí.

Ahora está como profesora de una Masterclass

Sí, creo que ha comenzado algo de eso pero no te puedo decir exactamente de qué.

¿La boda donde será?

En Madrid.

¿Ya tiene el sitio?

Cuantas preguntas, qué bien hiciste tú el curso, qué bien que aprendiste. No lo sé.

¿Religioso o civil?

Será civil.

El sábado que viene se bautiza la niña de José Fernando, ¿estará allí?

Ojalá pudiera estar, tengo una semana complicada, tengo entregas, exámenes, pero tengo entregas todavía pendientes y tengo la defensa que tengo que prepararla. Me encantaría estar.

Hay muchos niños en la familia, habrá que sacar línea infantil

Pues sí, también, claro. También hago infantil.

¿Cómo define su estilo?

Clásico.

Mira que podría haber elegido muchos diseños, esta es la gran indirecta para Ortega Cano

No, si la fecha tenía que estar ya pero es que se ha retrasado por el tema de los estudios.

¿No tienen fecha o no la quieren decir?

No tenemos, estamos barajando entre tres fechas. Más o menos.

Lo de hacer la boda en Madrid es por algo en especial

No.

A lo mejor tenía algún significado

No, a mí me apetece Madrid, yo estoy encantada en Madrid y estoy muy a gusto aquí.

¿Qué significa para usted la familia de José Ortega Cano?

Familia mía, si es su familia es mía también. Con todo lo que lleva la familia.

El curso había sido difícil, ¿qué es lo que más le ha costado?

Al principio me costó un poco más historia del arte, habituarme a estudiar y todo eso pero bueno.

Ha sido muy aplicada. Matrícula de honor

Sí.

Muchos diseñadores no saben hacer patronaje y usted ha sacado matrícula de honor

Pues que me pidan ayuda.

¿Padrinos de la boda?

No lo sabemos. Os habéis aprovechado.

No la vemos casi

Si no me ven ni en mi casa, me vais a ver vosotros.

¿Está orgullosa su madre?

Mi madre y mi familia, mi hija, mi nieta supongo que también.

Su hija es modelo

Ella no se dedica a eso, no es modelo pero sí que ha posado para diseños que yo he hecho.

