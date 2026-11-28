Lourdes Montes (42 años) volvió a demostrar que entiende la elegancia de gala como pocas. En los I Premios Extraordinarios de UNEI, celebrados este viernes, 27 de noviembre, en Sevilla, la diseñadora sevillana eligió un vestido midi azul noche de Silvia Tcherassi que combinaba sobriedad, feminidad y un detalle de costura especialmente favorecedor.

La pieza, bautizada como Mara, destacó por su silueta columna y su largo midi, una fórmula que estiliza la figura sin renunciar al movimiento.

El cuello cerrado a la caja aportó un aire sofisticado, mientras que el fruncido lateral se convirtió en el gran protagonista del diseño, creando un efecto drapeado que envolvía la silueta con naturalidad.

Confeccionado con un tejido elástico compuesto por acetato, poliamida, elastano y seda, el vestido se ajustaba al cuerpo con precisión, pero mantenía una caída fluida y elegante.

Está confeccionado en Portugal y requiere limpieza en seco, un cuidado acorde a una prenda pensada para ocasiones especiales.

La gala, que celebró el 35 aniversario de UNEI y reunió a los I Premios Extraordinarios, se convirtió también en una vitrina del talento y la moda andaluza.

Lourdes Montes no solo acudió como invitada, sino que participó en la entrega de uno de los reconocimientos, reforzando su papel como una de las referencias de estilo de la escena sevillana.

La mujer de Fran Rivera (52) entregó el galardón a la firma de moda Cherubina. "Fue una gran satisfacción porque conozco de primera mano el esfuerzo y la entrega que le han dedicado a su trabajo desde que empezaron", ha asegurado Montes.

Lourdes entregando el premio en Sevilla. Gtres

Para completar el look, la diseñadora optó por accesorios en plata, una elección que realzó el azul noche del vestido sin restarle protagonismo a sus drapeados.

El resultado fue un estilismo de gala perfecto: sobrio, femenino y con ese punto distintivo que hace que una prenda sencilla se convierta en memorable.

El vestido Mara de Silvia Tcherassi se puede encontrar en la web oficial de la diseñadora y tiene un valor de 1.450 euros.