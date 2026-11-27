Victoria Federica tiene la clave para llevar el pantalón bombacho que triunfa esta temporada

El pantalón bombacho vuelve a ocupar un lugar protagonista en el armario femenino. Tras varias temporadas dominadas por las líneas rectas y los cortes amplios, esta silueta recupera el juego de volúmenes y el movimiento como señas de identidad, convirtiéndose en una de las fórmulas más sofisticadas del otoño-invierno cuando se combina con un estilismo monocolor.

Victoria Federica (26 años) ha sido una de las últimas en sumarse a la tendencia. La royal ha elegido un conjunto de Simorra perteneciente a Texere, la colección otoño-invierno 2026-2027 que la firma barcelonesa presentó en Madrid en marzo y cuyo desfile siguió desde el front row.

La elección reafirma su cercanía con la casa, de la que ya ha lucido diferentes diseños en ocasiones anteriores.

Victoria Federica con total look de Simorra. Simorra

El estilismo apuesta por una paleta en tonos crudos y encuentra su interés en el contraste entre texturas y volúmenes. Está formado por una blusa de gasa de caída fluida, con delicados frunces, cuello elevado y escote en pico, cuyos puños de tweed aportan un acabado más estructurado al diseño.

La acompaña un pantalón bombacho confeccionado en un tejido vaporoso, con pinzas delanteras y bajos fruncidos. Los puños de efecto tweed, los flecos y los botones metálicos plateados añaden carácter a una prenda que equilibra la ligereza de la gasa con una silueta más marcada.

La combinación demuestra por qué el pantalón bombacho se ha convertido en una de las siluetas más relevantes de la temporada. Su volumen en la cadera y el recogido en el tobillo generan movimiento sin perder elegancia, especialmente cuando se integra en un total look de tonalidad uniforme.

Ambas piezas forman parte del universo creativo de Texere, la propuesta con la que Simorra reivindica el tejido como una de las primeras formas de comunicación humana.

Inspirada en el término latino que comparte raíz con texto y textil, la colección explora las posibilidades expresivas de los materiales y traslada el legado de la firma a un lenguaje contemporáneo.

Detalle de los puños y eñ bajo del pantalón. Simorra

Para finalizar, Victoria Federica ha optado por un bolso marrón de piel tipo bombonera, también de SIMORRA, que rompe sutilmente la estética monocolor del conjunto. Lo ha combinado con unas sandalias de tacón en tonos neutros, una elección que demuestra cómo los accesorios pueden transformar un look sin restar protagonismo a las prendas.

La propuesta confirma la versatilidad de los diseños de Simorra, una fórmula capaz de trasladar las tendencias de la pasarela a una puesta elegante, actual y fácil de adaptar al día a día.