Para esta Navidad, la firma de joyas española Vidal & Vidal ha diseñado una propuesta integral confeccionada tanto para elevar los looks de fiesta, celebraciones y eventos invernales, como para dar respuesta a la gran demanda de regalos significativos y fondos de joyero eternos durante las fiestas.

La idea de la marca menorquina es poner en el centro de estas fiestas el valor emocional de cada joya y el punto de conexión entre dos personas: la que regala y la que recibe el presente.

"Son diseños pensados para permanecer, actuando como un testimonio de los vínculos y las historias que definen a cada mujer", explican desde esta marca familiar, que ya va por su cuarta generación.

"En un mundo que va demasiado rápido, nuestras joyas invitan a detenerse, a sentir, a regalar y compartir momentos que merecen ser recordados", ha explicado Jesús Vidal.

Las piezas que han creado en las nuevas colecciones combinan desde el lujo atemporal de la alta joyería en oro macizo hasta cápsulas festivas impregnadas de brillo, diseños escultóricos, piedras naturales y soluciones en sets pensadas para el público regalador.

Judit Mascó se ha convertido en la mejor embajadora de la firma. La supermodelo ha explicado en la presentación de las nuevas propuestas, que desde el principio se sintión muy identificada con los valores de la marca porque ahora mismo se encuentra en un momento de su vida mucho más pausado y en el que da prioridad al tiempo.

Tras dejar atrás el frenesí de las pasarelas, encuentra en la firma una manera de entender el tiempo, la belleza y los vínculos que se parece mucho a la suya: menos prisa, más presencia y una mirada más consciente sobre aquello que de verdad merece ser recordado.

También encajan la apuesta de Vidal & Vidal por la calidad, la artesanía y la durabilidad frente a la moda pasajera. La firma concibe cada pieza como un legado emocional, algo hecho para acompañar, para conservar recuerdos y para trascender el momento.

Collar d el colección Plisé. Vidal & Vidal

En la presentación Mascó ha lucido las piezas de la colección Plisé, que son sus favoritas. Son diseños de carácter escultórico que trasladan pliegues y relieves orgánicos al metal.

Está pensada para una mujer que valora el diseño con significado, piezas con estética orgánica y sofisticada que permite integrarla tanto en estilismos cotidianos como en looks más glamurosos.

Funciona especialmente bien con prendas estructuradas y abrigos de pelo, donde la joya pulida contrasta con la textura extravagante del furr, una mezcla de volumen y gesto distintivo.

Entre las piezas destacan un brazalete, un anillo ancho, unos pendientes y un colgante en casacada.