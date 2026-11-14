Nieves Álvarez y Juan Avellaneda redefinen el regalo de estas navidades con dos sets que unen moda y belleza

La amistad de años entre Nieves Álvarez (52 años) y Juan Avellaneda (44) es el punto de partida de NIEVES Beauty x Juan Avellaneda SEEIOU, una nueva colaboración que convierte el cuidado de la piel y la moda en una misma propuesta.

Nacida de la complicidad y de una sensibilidad estética compartida, la colección presenta dos sets de edición limitada que combinan tratamientos de skincare con bolsos clutch creados por el diseñador.

"Juan y yo compartimos una forma muy parecida de entender la belleza y la elegancia. Nos gustan las cosas especiales, pero que podamos disfrutar de verdad", explica Nieves Álvarez.

Nieves Álvarez mostrando el set Burgundy. Cedida.

"Con esta colaboración queríamos unir nuestros dos universos y crear algo que fuera mucho más que un regalo bonito: una invitación a cuidarse y a disfrutar de esos pequeños momentos que dedicamos a nosotros mismos".

Por su parte, Juan Avellaneda destaca lo fácil que ha sido trabajar con Nieves: "Trabajar con Nieves ha sido algo muy natural porque nos entendemos con una mirada y compartimos una misma sensibilidad estética. Me hacía especial ilusión diseñar una pieza que acompañara sus productos de belleza, pero que tuviera también su propia vida como accesorio".

Dos sets, dos rituales

La colaboración, en la que han trabajado mano a mano alrededor de un año según confiesan sus protagonistas, reúne una selección de tratamientos faciales de NIEVES Beauty con dos bolsos clutch de formato sobre, creados en edición limitada por Juan Avellaneda. Ambos accesorios incorporan un forro interior estampado y un distintivo detalle metálico en forma de bambú, seña de identidad del diseñador.

El primero de ellos es Burgundy Set, que reúne VitaC Glow Serum (30 ml), un sérum antioxidante con vitamina C liposomada y péptidos biomiméticos que ayuda a unificar el tono, potenciar la luminosidad y mejorar la firmeza; y Absolute Lift Cream (50 ml), una crema reafirmante e hidratante con células madre de Edelweiss, niacinamida y bakuchiol.

Todo se presenta en un elegante clutch burdeos con detalle metálico dorado en forma de bambú. Su precio es de 120 euros.

Nieves con el set Beige. Cedida.

El otro set no tiene nada que envidiar. Es el Beige Set y apuesta por la hidratación y el cuidado del contorno de ojos con Eye Lifting Cream (15 ml), formulado con células madre de Edelweiss, péptidos, bakuchiol y cafeína para revitalizar la mirada; y ProGlycan HA Serum (30 ml), con ácido hialurónico puro de tres pesos moleculares.

El conjunto se acompaña de un clutch beige de líneas depuradas, con detalle metálico en acabado plateado. Cuesta 110 euros.

Los dos sets reflejan la visión compartida por Álvarez y Avellaneda: una estética natural, contemporánea y sin artificios, pensada tanto para el ritual de cuidado personal como para acompañar cualquier look, de día o de noche.