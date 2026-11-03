Olivia Palermo vuelve a elegir la firma española Boüret para un paseo por París

Olivia Palermo (40 años) ha vuelto a rendirse a Boüret, la firma gallega fundada por Vanessa Datorre. La it girl estadounidense ha elegido la falda Sontag para su paso por París, consolidando así una relación con la marca que ya suma tres apariciones en tres ciudades de referencia de la moda.

La conexión entre Palermo y Boüret comenzó en Nueva York, donde la neoyorquina lució el modelo Saba, un vestido negro actualizado que puso a la firma española en la agenda internacional. Después, durante la Milan Fashion Week, repitió confianza en la casa con un estilismo formado por la sudadera Darude y la falda Helden.

Ahora, París se convierte en el tercer escenario de esta historia. Para la ocasión, Palermo ha apostado por la falda Sontag: una pieza de crepe negro, cintura alta y silueta lápiz, pensada para funcionar tanto en un look relajado como en un conjunto más sofisticado.

Olivia Palermo con falda de Boüret. Redes sociales

La elección de la Sontag refleja uno de los principios del universo Boüret: crear prendas especiales, versátiles y capaces de trascender una única ocasión o temporada. La prenda se puede encontrar en la web de la marca de moda por 190 euros.

La marca, con sede en A Coruña y fundada en 2010, se caracteriza por una estética vintage, ecléctica y poética, con especial atención a la confección artesanal en España.

Desde la firma, Vanessa Datorre ha celebrado la nueva aparición de Olivia Palermo con unas palabras que van más allá de la estética: "Qué suerte tener musas así. Mujeres que representan a la perfección nuestros valores, no solo estéticos, sino también humanos. Porque la elegancia va mucho más allá de lo que vestimos”.

Con esta tercera elección, Olivia Palermo vuelve a poner el foco en una firma gallega que combina producción artesanal, técnicas tradicionales y una visión contemporánea. Boüret confecciona sus prendas en pequeños talleres de Galicia y ha logrado situar sus diseños en armarios tan influyentes como el de la reina Letizia o el de la propia Palermo.

De Nueva York a Milán, y ahora París, el recorrido confirma que la elegancia atemporal y el made in Spain siguen encontrando un lugar privilegiado en la moda internacional.