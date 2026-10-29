Patricia Conde: "Las arrugas nunca me han preocupado demasiado. Me importa más la pérdida de firmeza"

La actriz y presentadora Patricia Conde (47 años) se ha convertido en embajadora de Más tú que nunca, la nueva campaña de RoC Skincare que desafía los cánones de belleza irreales y la presión de las redes sociales.

Bajo el lema No seas lo que los demás esperan. Mantente firme, la iniciativa propone celebrar el paso del tiempo con autenticidad, confianza y cuidado de la piel.

Con más de 25 años de trayectoria profesional frente a las cámaras, Conde asegura que ha aprendido a relativizar la mirada ajena. "Para mí, envejecer bien no significa conservarte igual, sino seguir siendo tú mientras cambias. Es aceptar que el cuerpo se transforma, pero que con los años ganas perspectiva, sabiduría y experiencia", explica.

Derm Correxion Firming Stick de RoC. Cedida.

La presentadora reconoce que la vida avanza "en un abrir y cerrar de ojos", pero valora tener tiempo para adaptarse a los cambios que refleja el espejo.

En cuanto a sus prioridades cosméticas, no le preocupan tanto las arrugas como la pérdida de firmeza y las manchas: "El descolgamiento es inevitable con el paso del tiempo y la gravedad, pero sí podemos cuidarnos y ayudar a mantener el rostro de forma natural", señala.

Su rutina

En su día a día, Patricia Conde apuesta por el Derm Correxion Firming Stick de RoC, un sérum reafirmante en formato barra que utiliza como paso clave para redefinir el contorno facial. Lo aplica tras una limpieza minuciosa -mañana y noche- y lo combina con masajes ascendentes para potenciar su efecto tensor.

El producto está formulado con RoC Retinol, THPE lifting y antioxidantes, y ha sido diseñado junto a dermatólogos y cirujanos plásticos. Su formato en barra permite aplicarlo de forma precisa en rostro, cuello, escote y manos, y la marca indica que ayuda a reafirmar, alisar y remodelar los contornos de la piel.

La campaña se ha llevado a las pantallas de la Plaza de Callao, en Madrid, con una acción visual en la que el rostro de Patricia Conde se distorsionaba en tiempo real a partir de comentarios críticos reales. La imagen terminaba recuperando su estado natural, como metáfora de resistencia frente a la presión estética digital.

Campaña de Patricia Conde en Callao. Cedida.

Conde también vincula la belleza con hábitos integrales: alimentación, descanso, gestión del estrés y contacto con la naturaleza. “Todo lo que sucede por dentro se refleja por fuera. Una persona feliz y con una mente sana transmite belleza”, afirma.

Sobre el sol, defiende una relación de "respeto y equilibrio". Disfruta de tomar el aire y la luz matutina, que asocia con sus ritmos circadianos y la vitamina D, pero insiste en usar alta protección solar. "Disfrutar del sol y protegerse no es incompatible; la clave es la responsabilidad", concluye.