Hailey Bieber convierte el encaje floral en la apuesta más sofisticada y atrevida del otoño

Hailey Bieber (29 años) vuelve a demostrar por qué es una de las referencias de estilo del momento. En su nueva campaña para Calzedonia, la modelo apuesta por el encaje floral en negro y lo transforma en el protagonista absoluto de un look que juega con las transparencias, la feminidad y ese aire cool tan característico de la influencer y fundadora de Rhode.

La imagen presenta un total look formado por un top de encaje de cuello barco y manga larga, combinado con unas pantis de encaje con motivos florales. Ambas piezas comparten el mismo tejido y estética romántica, pero el resultado es mucho más moderno de lo que podría esperarse de una prenda tradicionalmente asociada a la lencería.

La clave del styling está en entender las medias y el top no como complementos discretos, sino como la base de un conjunto con carácter. La propuesta de Hailey Bieber encaja con la tendencia lingerie-inspired, que difumina la frontera entre la ropa interior y el outerwear y convierte el encaje en una prenda con presencia propia.

La influencer con total look transparente. Calzedonia.

Lejos de quedarse en el ámbito íntimo, las piezas pueden combinarse con un saco oversize, un chaleco de punto, una minifalda o unos shorts para lograr un look nocturno, elegante o incluso más desenfadado. El contraste entre el tejido delicado y prendas de corte más sobrio es precisamente lo que aporta ese equilibrio entre sofisticación y actitud.

La buena noticia es que replicar la apuesta de Hailey Bieber no exige un presupuesto de alta costura. El top de encaje tiene un precio de 35,95 euros, mientras que las pantis de encaje con flores cuestan 25,95 euros. El conjunto completo se queda por debajo de los 62 euros.

Un guiño a la temporada

El encaje floral se presenta como uno de los tejidos más versátiles del otoño: aporta textura, romanticismo y un punto sensual sin renunciar a la elegancia. Hailey Bieber completa su imagen con un maquillaje luminoso y natural, el cabello suelto con raya al medio y unos pendientes discretos, dejando que sea el conjunto quien hable.

La modelo es embajadora global digital de Calzedonia desde mayo y ya había participado anteriormente en campañas de la marca. Con esta nueva propuesta, reafirma que el encaje ya no es solo un detalle. Es el punto de partida de un look pensado para destacar.